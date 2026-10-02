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近6成美國人感受經濟壓力 但多數稱假日季花錢不會手軟

編譯彭馨儀／即時報導
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雖然經濟前景令人擔憂，但消費者在即將到來的假期不打算削減開銷。路透
雖然經濟前景令人擔憂，但消費者在即將到來的假期不打算削減開銷。路透

AI摘要

文章摘要整理：

PayPal調查顯示，美國消費者雖感受到通膨與經濟壓力，仍計劃在假期維持甚至增加支出，並透過提早購物、比價、折扣與BNPL來放大預算。

PayPal最新調查顯示，雖然經濟前景令人擔憂，但消費者在即將到來的假期不打算削減開銷。

Sourcing Journal報導，這項「2026年假期購物調查」發現，雖然有58%的受訪者表示今年感到更大的經濟壓力，但仍有64%的人預計支出將與去年「持平或更多」。消費者表示，他們並未縮減預算，而是透過提早規劃、善用獎勵優惠並謹慎控管開銷來應對。

PayPal總裁凱勒(Frank Keller)表示，消費者正在尋找讓資金效益最大化的新方法。

「改變的不是消費者在假期消費的意願，而是他們的消費方式，」凱勒說，「消費者開始提早準備，並採取更有計畫的方式，尋找折扣、獎勵與現金回饋，讓每筆

消費都物有所值，同時依然能優先留給最重要的禮物和時刻。」

隨著購物季促銷更趨激烈，消費者希望透過折扣抵銷通膨帶來的價格上漲。奧多比分析公司(Adobe)預估本季美國線上銷售額將達到2751億元，年增6.7%。零售分析師指出，這項成長有超過一半是由通膨所驅動，等到購物季結束後，商品的實際銷售量(unit sales)才能更真實地反映出消費狀況。

同時，「尋找折扣」與「提早購物」將是今年消費者的關鍵策略。Adobe在假期報告中指出，「網路周(Cyber Week)期間的折扣力道最強，最高可達原價的 7 折。」「整個假期購物季都能找到各種優惠，11月初最高折價14%、感恩節前夕最高21%，12月期間則落在10%至15%不等。」

PayPal調查指出，消費者不僅設法讓錢變大，還會設定消費上限並提早採買。58%的受訪者計劃在感恩節前開始購物，甚至有五分之二的人會在10月底前動手。

此外，67%的受訪者表示，他們更傾向選擇有提供現金回饋或獎勵計畫的店家。為了確保送禮的預算不受影響，許多人甚至願意做出個人犧牲：39%的人表示會減少外食，35%的人則決定省下送給自己的禮物。消費者也更為積極，70%的受訪者表示會逛多家商店比較，63%的人則願意花上數小時在網路上搜尋最佳折扣。

與此同時，像是「先買後付」(BNPL)這類靈活的支付管道，正協助消費者因應龐大的假期開銷，特別是在服飾、玩具與個人護理用品上。超過半數(55%)的消費者曾使用或考慮使用BNPL，其中75%打算在今年的假期購物中使用這項服務。

精華 FAQ

  • 調查顯示，58%的受訪者感到更大經濟壓力，但仍有64%預計假期支出會與去年持平或更多，代表消費者並未明顯縮手，只是改變了花錢方式。

  • 多數人會提早購物、設定消費上限、尋找折扣與現金回饋，並透過逛多家商店、線上比價來省錢，同時也有人減少外食或不買送自己的禮物。

  • 超過半數消費者曾使用或考慮BNPL，其中75%計劃今年假期採用，搭配Cyber Week折扣最強、電商銷售預估年增6.7%，將支撐整體購物動能。

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