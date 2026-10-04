向AI諮詢醫療保險計畫 小心這5種錯誤

向AI諮詢醫療保險計畫小心錯誤發生。示意圖。路透

AI摘要 文章摘要整理： Medicare開放登記期間將到來，AI雖能協助查詢，但常因計畫年度、服務地區與個人條件判讀錯誤，導致退休人士選錯保險方案。

「聯邦保險 " rel="154378">醫療保險 」（Medicare，俗稱紅藍卡 ）開放登記將自10月15日開始，至12月7日結束，民眾所選擇的方案將持續有效至2027年底。根據非營利組織凱澤家族基金會（KFF）的數據，不包含雇主提供的保險計畫及「特殊需求計畫」（SNP），今年投保人可從32種附帶處方藥給付的「聯邦醫療保險優勢計畫」中進行選擇。過去要理清這些資訊，通常得諮詢保險經紀人、翻閱一疊宣傳郵件，或是花一個下午在官方的「計畫查找器」（Plan Finder）上搜尋。今年將有更多退休人士直接在Google上輸入問題，並閱讀人工智慧（AI）所提供的內容；但一位聯邦醫療保險數據研究員花了兩個月測試這些AI回答的結果，發現了容易出錯的5種情況。

為何紅藍卡的問題AI難以回答

紅藍卡並非單一產品，投保人可以選擇優勢計畫、特殊需求計畫、獨立的D部分處方藥計畫、補充保險或原始聯邦醫療保險，而正確答案取決於縣、計畫年度及個人情況。

越來越多退休人士開始向AI提出這些問題，健康新聞網站Healthcare Dive引用皮尤（Pew）研究中心的一項調查指出，超過20%的美國成年人有時會使用AI聊天機器人諮詢健康問題，但只有18%的人認為這些答案「極為準確」或「非常準確」。

對AI的答案抱持謹慎態度是有道理的，根據健康新聞網站Medical Xpress報導的賓州州立大學研究，AI聊天機器人回答日常健康問題的準確率為76.2%，錯誤率約為人類醫師的兩倍。

聯邦醫療保險數據研究員拜農（David Bynon）自2012年起便持續發布相關數據，目前負責名為「聯邦醫療保險能見度監測」（Medicare Visibility Monitor）的專案。在亞利桑納州尤馬縣（Yuma County），他花兩個月時間測試AI提供資訊的成效，他輸入了一般投保人可能會提出的查詢「medicare plans yuma county az」，發現答案可能因單一詞彙而截然不同。

拜農向財經網站TheStreet表示，傳統的Google搜尋結果會將該短語解讀為「聯邦醫療保險優勢計畫」，並讓頁面充斥著該計畫的廣告及保險公司網頁；對於尚未了解各類保險的人來說，可能會認為「優勢計畫」就是全部的選項。

在Google八月底更新後，拜農再次進行測試。這次的查詢產生了一個以「聯邦醫療保險優勢計畫」為主的AI摘要；而將其中一個詞改為「medicare options yuma county az」後，答案範圍便擴展至包含優勢計畫、特殊需求計畫以及補充保險。

這個結果促使拜農建立了一個資源平台，詳列特定縣內所有可用的聯邦醫療保險類型，目前他將該系統遷至他管理的網站Medicare.org；接著，拜農為該系統設定了一個符合現實情況的使用者：下個月將滿65歲、享有聯邦醫療補助（Medicaid，俗稱白卡）、患有二型糖尿病並服用藥物Metformin，且對還不確定該如何選擇。

這套AI系統起初表現不錯，它識別出同時持有紅藍卡與白卡資格的重要性，並將「雙重特殊需求計畫」（D-SNPs）判定為最適合的保險類別；但隨後系統出現失誤，導向的頁面列出的是標準的聯邦醫療保險優勢計畫，而非先前判定的 D-SNP選項。

AI回答中的內容並非虛構，這些保險計畫真實存在，給付內容也確實有效，但若投保人依照建議進行選擇，會像是在錯誤的貨架上選購商品。拜農將此稱為「上下文連續性失效」（context-continuity failure），系統雖能釐清使用者身分與需求，但在挑選要提供的資訊來源時，卻忘記了前面的設定。

測試的另一個階段表現較佳。當投保人表示仍不清楚該選擇哪個計畫時，系統停止推薦，並引導他前往「州醫療保險協助計畫」（State Health Insurance Assistance Program）及Medicare.gov網站。

AI在聯邦醫療保險回答中出錯的5種情況

1. 混淆計畫年度，導致2027年的計畫被報出2026年的費用；

2. 將「聯邦醫療保險計畫」僅解讀為聯邦醫療保險優勢計畫，忽略D部分、補充保險及原始聯邦醫療保險；

3. 縣級服務區域錯置，導致某項計畫在實際不可用的地區顯示為可用；

4. 虛構計畫中並不提供的福利，如保費回扣福利或非處方藥與用品津貼；

5. 在診斷狀況與推薦下一步行動之間，未能掌握個人實際情況。