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退休前一年 3關鍵步驟檢視個人退休帳戶

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若距離退休還有約一年的時間，除了興奮期待之外，此刻正是檢查個人退休帳戶（IRA）...
若距離退休還有約一年的時間，除了興奮期待之外，此刻正是檢查個人退休帳戶（IRA）的好時機。(圖／123RF)

AI摘要

文章摘要整理：

距離退休約1年時，應檢視IRA資產配置、規劃提款率，並評估Roth conversion，以降低市場風險與未來稅務壓力。

若距離退休還有約一年的時間，除了興奮期待之外，此刻正是檢查個人退休帳戶（IRA）的好時機；Motley Fool報導，在退休前完成包括檢查資產配置等三關鍵步驟，能讓人更有信心地迎接退休生活。

第一是檢查資產配置。在財富累積的階段，在IRA中配置大量股票是明智之舉，但若即將退休，可能要採取更保守的策略。

將90%的退休儲蓄都投入股市，一旦股市下跌，會讓自己面臨巨大損失，因此現在是檢查資產配置的時機，確保沒有承擔過高的風險。

第二是制定合理的提款策略。退休後不會一次花光IRA裡的所有錢，至少也不該這樣做，現在就應該制定一個既安全又不會過於保守的提領率。

提款率很大程度取決於自己的投資方式。若帳戶中股票和債券的比例大致相等，4%的提領率可能會比較合適，若資產配置較為保守，則可能需要更低的提款率。在開始動用帳戶前，請務必先確定好提款率。

最後是考慮羅斯轉換（Roth conversion）。若退休時IRA有大筆餘額，那是好事，但也代表面臨強制最低提領（RMD），可能未來會在稅務造成麻煩，不僅可能繳更多稅，還恐觸發聯邦醫療保險（Medicare）保費的附加費，因此不妨考慮羅斯轉換，就算不能全部轉換，至少可以轉換部分。

羅斯轉換能讓人把傳統退休帳戶中的資金轉到羅斯個人退休帳戶（Roth IRA），轉換後這筆資金就能免稅增長，提領也免稅，也不會強加強制最低提領，因此可更自由地依據自己的意願提取或不提取資金。

不過，或許應等到退休後再進行羅斯轉換，而非現在。若退休後收入減少，那羅斯轉換可能是更節稅的選擇，所以現在不妨考慮羅斯轉換，並制定後續計畫。

精華 FAQ

  • 因為接近退休後，承受過高股市風險可能放大損失；若IRA中股票比重過高，遇到市場下跌會影響退休資金安全，因此應改為較保守且均衡的配置。

  • 應先決定一個安全又不過度保守的提領率，並依資產配置調整；若股票與債券大致各半，4%可能適用，但若配置更保守，提款率也應相對降低。

  • Roth conversion可把傳統退休帳戶部分資金轉入Roth IRA，之後資金可免稅增長與免稅提領，也不受RMD限制，還可能降低未來稅負與Medicare附加費風險。

聯邦醫療保險 退休

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