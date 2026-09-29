購車不貸款展示「財務實力」 專家：未必划算

購車時完全不申請貸款，是許多美國人樂於展示「財務實力」的表現；根據CDK全球公司的調查顯示，約20%的嬰兒潮世代或更年長族群會以現金購車，而在Z世代中，這個比率更上升至近50%。簡而言之，汽車貸款在美國年輕人中似乎已不再流行。（美聯社）

購車時完全不申請貸款，是許多美國人樂於展示「財務實力」的表現；根據CDK全球公司的調查顯示，約20%的嬰兒潮世代或更年長族群會以現金購車，而在Z世代中，這個比率更上升至近50%。簡而言之，汽車貸款在美國年輕人中似乎已不再流行。

理財網站Money Wise報導，從表面來看，這似乎是明智之舉。根據信評機構Experian在2026年第一季「汽車金融市場現況」的報告，超優級借款人的新車與二手車貸款利率 分別約為4.55%與6.30%；因此單就利率來看，不貸款似乎能帶來立即且獲保證的投資報酬。但從長遠來看，此舉可能造成數千元損失，原因如下。

折舊與機會成本

根據專業汽車指南「凱利藍皮書」（Kelley Blue Book）的數據，截至2026年5月，一輛平常新車的售價約為4萬9220元，全額現金支付是筆頗大的前期投入。而且與股票或房地產不同，新車會迅速貶值；根據「凱利藍皮書」的數據，一輛新車在前兩年，價值可能貶值約30%，此後貶值速度將維持在每年8%至12%間。

換句話說，僅在擁有車輛的前幾年，就可能損失數萬元；這種貶值雖無法完全避免，但若以4%至6%的利率為車款部分申請貸款，便能抵銷一些風險。

同時透過貸款省下的現金，有機會在其他資產中獲得更高的報酬；例如根據富達投資（Fidelity）的數據，自1957年以來，標普500指數的年報酬率約為10%。

這便是選擇全額現金購車，而非以合理利率貸款購車所可能產生的機會成本。

貸款購車的理由

全額現金購車看似是精明的決定，畢竟這樣既能避免利息支出，又能省去每月還款；但對擁有豐厚積蓄的嬰兒潮世代來說，將5萬元或更多資金一次投入一輛會貶值的汽車，也意味放棄了這筆原可在其他地方發揮更大成效的現金。

雖然無法保證股市的報酬率，但將部分資金投入投資或單純保留在緊急預備金中，能提供重要的緩衝；否則一旦遇到突發的房屋維修、醫療帳單或其他大筆支出，可能不得不動用高利率的信用卡，便讓一輛已付清的車，變成成本高出許多的財務決定。

若已為車輛辦理貸款，仍有方法可減輕還款壓力；透過再融資，可將現有貸款換為利率較低或還款條件不同的方案，從而降低每月還款額，或減少長期需支付的利息總額。

進行汽車貸款再融資者，在貸款期限內平均可省下1346元；若將貸款期限縮短，節省金額將更多，在貸款期間平均可減6291元。這些錢可用來支付日後的維修費用、增添緊急儲蓄，或讓每月預算有更多迴旋餘地。

降低其他持有成本

總之，不能只看汽車標價，而要考量持有的成本，以及希望投入多少資金在這輛車上；即使有能力全額現金購買一輛5萬元的車，但若僅支付一半，便能將剩餘的2萬5000元用在他處。

而且貸款並非唯一值得關注的持有成本，汽車保險費也正大幅上漲，在2020至2025年間飆升了29.3%；比較保險報價有助於抵消部分成本的上漲，並更容易控制整體汽車預算。