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秋天是購屋好時機？3優勢伴隨3缺點

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春天和夏天通常是購屋旺季，但秋季也可能有獲得更優惠價格的機會，隨著許多市場銷售旺...
春天和夏天通常是購屋旺季，但秋季也可能有獲得更優惠價格的機會，隨著許多市場銷售旺季的結束，很多購屋者面臨的競爭減少，有更多議價空間，房價也可能更低。示意圖。美聯社

春天和夏天通常是購屋旺季，但秋季也可能有獲得更優惠價格的機會，隨著許多市場銷售旺季的結束，很多購屋者面臨的競爭減少，有更多議價空間，房價也可能更低。秋天是否適合買房，專家列出優缺點各三條供參考，也強調沒有哪個月份是「最佳買房時機」，只要找到符合自己需求的房子就是最佳時機，且要確保每月房屋開銷在能負擔的範圍內。

今日美國（USA Today）報導，想在秋季買房，專家列出三項優勢。第一是買家的競爭者較少，因為很多有學齡孩子的家庭會在開學前搬家，因此買家較少，代表競價戰會減少，買家有更多時間思考自己的選擇、檢視房屋和協商條款。

喬治亞州立大學羅賓森商學院不動產系助理教授黎陶（Thao Le，音譯）說，到了秋天，那些房屋已經賣了整個夏季的賣家可能更願意在價格和其他條件上協商，買家就有可能獲得更優惠價格。

在涼爽一點的月份看房可以發現一些夏天不易察覺的問題，包括屋頂漏水、排水問題、窗戶漏風或暖氣和隔熱性差，在買房前發現這些問題有助於評估房屋狀況並協商維修事宜。

秋天買房當然也有缺點。第一是選擇較少，自動化投資服務公司Wealthfront房屋貸款主管麥可（Michael Young）說，春末後新上市房源數量會穩定下降，因此雖然仍有一些舊房源，但對位置或戶型有特定要求的買方可能找不到太多新房源。

第二是潛在的房屋問題，雖然不是一定如此，但上市數月的房源更可能有定價過高、屋況較差或位置較差的問題。另外，隨著年末假期將至，評估師、驗屋師、貸款機構和賣家可能都已休假，買方可能面臨交易延誤。

麥可說，若想避開這些劣勢，建議買家多做功課，確保萬無一失，代表獲得房屋貸款預審、了解自己能承受的最高每月房屋開銷金額，也要了解哪些是必需，哪些是個人喜好。

秋天已至，若不確定自己應該現在買房還是等到明年春天，可參考以下條件，若符合，代表今年秋天買房更為合適。若能輕鬆負擔目前房貸利率下的每月還款額、已獲抵押貸款預審，有穩定收入、有足夠的存款支付頭期款和交易費用、在當地房市擁有議價能力、已找到符合自己需求的房子。

若需要在申請房貸前提高信用評分、需要為支付頭期款存更多錢、目前的每月付款金額會超出預算，以及還不確定自己想這哪，符合這些情況者或許不急於秋天買房，可以繼續等待。

精華 FAQ

  • 秋季買房通常面臨較少競爭，買家有更多時間看屋與談條件，也較可能遇到願意降價的賣家；同時，較涼爽的天氣有助於提早發現漏水、漏風、排水或保溫問題。

  • 主要缺點包括新上市房源減少，特別是想找特定地段或格局時選擇更有限；此外，屋況不佳或開價過高的房子可能更常見，且年底假期接近時，交易流程也可能變慢。

  • 若已完成房貸預審、收入穩定、存款足以支付頭期款與交易費用，且每月房貸在預算內，也已找到符合需求的房子，並在當地市場具備議價能力，通常可考慮今年秋天入市。

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