研究：高里程二手車 電動車比燃油車保值

在二手車市場，車輛的高里程數一直是讓潛在買家卻步的主要因素；畢竟，長期行駛確實會導致零件磨損，部分買家看到里程表上的高數值時，會將其視為車輛即將被送往廢品場的證據。(路透)

在二手車 市場，車輛的高里程數一直是讓潛在買家卻步的主要因素；畢竟，長期行駛確實會導致零件磨損，部分買家看到里程表上的高數值時，會將其視為車輛即將被送往廢品場的證據。

那麼二手電動車 呢？情況便截然不同了。由於電力推進技術在現代汽車中尚屬較新，加上過去近10年來關於電池壽命的錯誤資訊廣為流傳，許多買家看到電動車時，可能會預期它就像iPhone 手機一樣用完即丟；但事實證明，情況完全不是這樣。

汽車媒體網站InsideEVs報導，根據一項針對英國超過4740萬次車輛檢驗的新研究，電動車在重大安全與排放問題上的發生率，比燃油車更低。數據顯示，與同級的汽油車與柴油車相比，電動車在英國車輛年檢中未通過的機率更低。

這項研究針對車齡介於3至8年、里程數介於9萬至12萬英里的車輛進行分析。結果發現，電動車在英國車輛年檢中未通過的機率比燃油車低25%；電動車平均的不合格率為16.5%，而燃油車則約為22.1%。

當行駛里程超過12萬英里時，電動車與燃油車之間的差距則擴大；電動車的不合格率降至16%，而燃油車則攀升至23.5%。若將車齡納入考量，研究結論指出，在使用15年後，電動車被報廢的比率僅為燃油車的一半，為5.4%比11.9%。

對於美國民眾來說，英國車輛年檢類似於部分州實施的年度安全與排放檢測。該檢測會評估車輛是否具備上路條件，檢查項目包括輪胎胎紋、煞車系統、懸吊系統零件、照明設備、排放控制零件等，亦即確認車輛是否符合在公共道路上合法行駛的最低要求。雖然該檢測不會評估車輛傳動系統或電池等所有零組件狀態，但車輛必須能靠自身動力行駛才能通過檢查；此外，若「檢查引擎」警示燈亮起，便會被判定為不合格。

測試結果顯示，相較於燃油車，電動車出現輪胎過度磨損的風險高出1.8倍，因電動車較重，此結果在預期之中；然而與燃油車相比，電動車的懸吊系統相關故障率隨行駛里程增加反而下降，煞車故障的發生率也明顯較低，電動車在行駛9萬英里後，故障率減少了66%。這同樣合乎邏輯，因為現代電動車極少用到摩擦煞車，因此過度磨損不太可能成為問題。

當然，這些數字不能全面反映電動車或燃油車的可靠性。有問題的車輛仍可能通過英國車輛年檢；但過去的其他測試已顯示，相較於燃油車，電動車發生故障的機率仍低得多。這合乎邏輯，尤其是電動車的傳動系統中活動零件及排放組件數量遠少於燃油車，因此可能發生故障的零組件也相對減少。至於電池老化問題，也證實遠比原先預期的更不值得擔憂，甚至有某電動車品牌在評估行駛達25萬英里的可能時，排名高於其他26家汽車製造商。

需聲明的是，正如一位參與該研究者所強調，這份數據並不表示在購買二手車或二手電動車前，就不需做好功課。在簽署車輛轉讓文件前，應全面考量保養紀錄、電池健康狀況以及常見的作業系統問題。

不過可以確定的一點是，只要車況好，高里程數的電動車不該讓任何人感到擔憂；事實上，這項研究數據顯示，現在購買價格較低、里程數較高的電動車，可能比以往任何時候都更具吸引力。