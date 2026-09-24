股市榮景驅動退休熱潮 專家：這些風險不能忽視

示意圖。Image by dietcheese from Pixabay

政府數據顯示，55歲及以上的勞工正以驚人的速度退出勞動市場，這一趨勢與人工智慧(AI)熱潮推動的股票財富暴漲不謀而合。

經濟學家表示，這些勞工退休 潮的部分原因在於「財富效應」(wealth effect)：接近傳統退休年齡的勞工發現，他們的股票投資組合大幅成長，感覺自己已經夠富有，可以告別朝九晚五的工作了。

美國銀行(Bank of America)經濟學家在8個月的一份研究報告中，將這一趨勢稱為「股市推動的退休盛宴」。

經濟學家表示，近年來，高齡勞工的退出有助於維持相對較低的失業率。他們指出，高齡勞工的退出，為求職者和新進入勞動市場的人騰出了空間，這在就業市場整體低迷的情況下至關重要。

但經濟學家也指出，如果對AI的樂觀情緒消退，股市下跌，那麼對於這些近期退休人員、美國勞動市場和整體經濟而言，都可能意味著壞消息。

諮詢機構凱投宏觀(Capital Economics)北美經濟學家瑞安(Thomas Ryan)表示，由此帶來的財富激增，包括401(k)等退休帳戶的資金增長，可能使許多人更容易做出退休的決定。

當然，即將退休的人不太可能將全部資金投資於股票。財務顧問通常建議在退休前後轉向更保守的資產配置，以避免將全部退休金置於股市波動的影響之下。

「如果人們對退休後的生活能力沒有足夠的信心，他們就不會退休，而我們在數據中看到的景象也會截然不同，」加拿大皇家銀行(Royal Bank of Canada)美國首席經濟學家里德(Michael Reid)表示。

如果股市下跌會怎麼樣？

經濟學家表示，如果股市開始走低，年長的勞工可能不願意退出勞動市場，甚至可能試圖「重返職場」。

當然，這樣的結果並非必然。儘管面臨伊朗戰爭等不利因素，股市仍逆勢上漲。

摩根史坦利財富管理投資長莎蕾特(Lisa Shalett)23日(周三)在一份報告中寫道，AI已成為「一股強大的驅動力，因為企業在計算能力、數據中心和基礎設施方面投入巨資，從而支撐了科技、製造業、能源和工業的發展」。

莎蕾特寫道，雖然股市仍有上漲空間，但進入2027年，債券殖利率上升、油價高企、政策不確定性以及低收入消費者面臨的壓力將使其承壓。 「這些風險越來越不容忽視，」她寫道。