退休後搬到「免稅天堂」？這一因素才是考量關鍵

示意圖。Image by Gerd Altmann from Pixabay

佛羅里達州、南卡羅來納州 與內華達州 等陽光充足、低稅率的州，已成為美國退休 人士的吸鐵；僅佛羅里達，就有四座城市躋身理財網站WalletHub「最佳退休地點」調查的前10名。亞利桑納州的斯科茲代爾（Scottsdale）與內華達州的拉斯維加斯（Las Vegas），也在該調查中名列前12名。

搬遷與家庭財務專家指出，退休族之所以被這些天氣更佳、通常位於南部的地區所吸引，不僅因為較溫暖，更因為那裡的稅率較低，甚至免徵所得稅。但理財網站Money Wise指出，但數據顯示許多退休族發現，新居住地卻帶來生活成本的問題，最明顯的莫過於業主協會（HOA）費以及高得嚇人的房屋保險費。

房產與資本顧問布朗（Nicole Brown）表示，佛州沒有個人州所得稅，這點特別對高收入退休人士極具吸引力；但無所得稅，並非等於生活成本較低。她指出，關鍵的數字是綜合考量整體生活方式後的淨可支配所得，而不僅是稅率。

低稅率退休地目前狀況

在「陽光之州」，人口回流趨勢依然強勁，遷入與遷出佛州的退休人士數量持平。線上搬家服務平台HireAHelper「新退休地圖」的數據顯示，2025年共有4萬5696名65歲及以上的美國人遷居佛州；然而同年有4萬4881名退休人士離開，使該州在2025年的退休人口淨增長為815人。

毫無疑問，對退休人士來說，個人現金流在決定移居或離開佛州上扮演重要角色。布朗指出，收入問題很重要，兩個淨資產相同的退休人士，根據現金來源（如社安金、退休金、延稅型退休帳戶、應稅投資、房產收入等），遷居後的體驗可能截然不同。

如果正計劃搬遷至佛州或其他低稅、甚至免稅的州，宜先做些準備並考慮以下事項。

優先考量稅務因素

布朗表示，對於擁有可觀應稅工作收入或投資收入者，相較於那些在原居住地享有更優惠稅務待遇的人，遷居至無個人所得稅的州所帶來的金錢價值會高出許多。

她表示，這些數字因人而異，釐清哪些收入實際上需課稅、將在何處課稅、何時要繳稅，以及居住地如何影響這些稅務；接著，將節省的稅款與在新地點生活所產生的額外成本進行比較。

像研究股票或基金般計算新居地生活成本

一種新的策略是將搬遷視為一項投資。布朗建議，不要問「能節省多少州所得稅」，而是要問「搬遷前後的年度總生活成本分別是多少」。

布朗指出，從稅務著手，但也要納入一長串其他開支，想想房屋成本、房產稅、屋主保險和汽車保險、HOA或公寓管理費、公用事業費、醫療保險費及自付費用、交通費、返鄉探親旅費、日常維護費，以及維持現有生活方式和人際網絡所需的支出。

先體驗新居住地的生活

房產專家建議，理想情況下，應在考慮購屋的社區內或附近，先租屋6至12個月。經營房地產公司的林達爾（Kris Lindahl）表示，在購屋前，試著在目標地區最差的季節居住一段時間，體驗真實的日常生活、交通狀況和氣候現況。

了解醫療基礎設施也有幫助。林達爾建議，試著預約當地家庭醫師和專科醫師的門診，以確認等候時間，並查驗是否接受新的聯邦醫療保險患者。

在購屋前，務必取得保險和公用事業費用的具體報價。林達爾說，諮詢稅務專業人士，確認特定的個人退休帳戶（IRA）提領、退休金或投資組合，在新州的稅務規則下，確實能省到錢。

稅率不應成為跨州搬遷決策的依據

身為一名尋求宜人氣候與較佳財務條件的退休人士，布朗建議，絕不要僅因州稅減免而搬遷。她指出，不要為了稅率而搬家，而應是因為整體的財務與生活方式都符合個人狀況；一個州可能稅制友善，但生活成本未必低廉，退休生活應以生活品質為核心，並維持穩定現金流以確保生活舒適。