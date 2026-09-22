國稅局緊縮稅務和解方案 低收入納稅人叫苦

國稅局(IRS)。(路透)

聯邦數據顯示，美國國稅局 (Internal Revenue Service，IRS )接受的納稅人提出的和解方案數量大幅減少，這些方案旨在幫助納稅人擺脫稅金債務。

國稅局數據顯示，該機構在2025財年僅接受了約5500份「和解方案」(offers in compromise，OIC)，比2023財年的約1萬2700份下降了57%。

國稅局的「和解方案」允許納稅人以低於欠款總額的金額來解決稅務債務。國稅局在其官網IRS.gov上指出，對於那些無力償還債務或償還債務會造成經濟困難的人來說，這是一個「合法」的選擇。

同時，納稅人向國稅局提交的和解方案數量在此期間增加了29%，在2025財年達到約3萬8800份。

換句話說，專家表示，申請和解方案的人數增加了，但成功核准的人數卻大大減少。

「我從未見過這麼低的數字，」低收戶稅務援助組織「納稅人權益中心」(Center for Taxpayer Rights)執行董事奧爾森(Nina Olson)在談到接受和解方案的數量時說道，「這太糟糕了。」

奧爾森曾於2001年至2019年在全美納稅人權益倡議組織(National Taxpayer Advocate)服務。

專家指出，在美國面臨更大經濟負擔危機的時期，國稅局接受和解方案數量的急劇下降可能會加重更多納稅人的負擔，尤其是那些往往更依賴和解方案的低收入 家庭。

隨著和解方案總數的減少，和解方案的金額也持續下降；數據顯示，IRS在2025財年接受的和解方案總額為9810萬元，不到2023財年2.145億元的一半。

「這些數字令人震驚，」維拉諾華大學(Villanova University)維拉諾瓦大學法學教授、該校「稅務診所」(Tax Clinic)主任布克(Leslie Book)表示。「稅務診所」是指由政府稅務部門授權、社區中心或非營利組織舉辦的免費報稅協助中心。

布克指出，其結果是「沉重的債務負擔和巨大的壓力」，尤其對於那些希望通過和解協議項目「重新開始」的低收入納稅人來說更是如此。

根據聯邦數據，IRS在2025財年接受的平均和解方案金額約為1萬8000元。IRS表示，如果債務可以透過像是分期付款等其他方式償還，則通常不會接受和解方案。

納稅人必須滿足像是未處於破產程序等某些條件，且即使無法支付所有相關稅款，也必須按時提交所有必需的聯邦報稅表，並還必須已繳納本年度所有必需的預估稅款。