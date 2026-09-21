全美5大學城房價 對年輕購屋族最友善

底特律市中心。Image by Diana Day from Pixabay

隨著秋季學期的開始，此刻是檢視全美房價 最親民大學城的好時機，這些城市能為應屆畢業生與年輕專業人士提供務實的途徑，讓他們在熱絡的房市，不必耗盡積蓄也能實現購屋夢想。房地產網站Realter分析了231個大學城房價，依中位數掛牌價格由低至高進行排名，顯示購屋者仍可在這些充滿活力的社區，找到價格合理且兼具經濟穩定、文化多樣及完善在地設施的房產。

紐約郵報報導，Realtor的經濟學家分析了以第一級（Division I）大學為主的各城鎮，2025年住宅掛牌價格的中位數。儘管在國家大學體育協會（NCAA ）的分類中，共有365所院校為第一級，但為確保統計數字可靠，名單排除了掛牌房源少於15筆的市場。

不出所料，房價親民的南方地區在名單中佔多數，約佔所有上榜房市的38%，其次是中西部，約佔30%；房價較高的西部與東北部地區，則分別佔名單的20%與12%。

五大高性價比大學城

Realtor評選的「全美最實惠第一級大學城」名單中，名列前五的是密西根州底特律（Detroit）、密西西比州 傑克遜（Jackson）、阿肯色州派恩布拉夫（Pine Bluff）、伊利諾伊州馬科姆（Macomb）以及伊利諾伊州皮歐立亞（Peoria）。

Realtor經濟學家瓊斯（Hannah Jones）表示，這些城鎮具有較低的土地與建築成本、人口增長趨緩，且現有住宅多建於過去20年房價上漲之前；這些因素加起來，使房價能與當地薪資的實際負擔能力保持一致，而非因需求超過供給而被推高。

五個城市中，底特律、馬科姆和皮歐立亞均坐落於中西部心臟地帶，當地收入位於中位數水準的家庭仍能負擔得起典型的住宅。

其他住宅可負擔性表現亮眼且預算友善的第一級大學城還包括：俄亥俄州托雷多（Toledo，托雷多大學）；伊利諾州卡本代爾（Carbondale，南伊利諾大學卡本代爾分校）；俄亥俄州揚斯敦（Youngstown，揚斯敦州立大學）；俄亥俄州阿克倫（Akron，阿克倫大學）；以及克利夫蘭（Cleveland，克利夫蘭州立大學）。

1. 底特律

底特律是前五名中規模最大的市場，人口近65萬，大學城主要源自底特律慈悲大學（University of Detroit Mercy），這所天主教私立院校擁有17支NCAA第一級運動隊，涵蓋籃球、越野跑及長曲棍球等項目。

底特律曾是美國經濟引擎，由蓬勃的汽車工業驅動；但在世紀之交陷入困境，最終於2013年宣告破產。然而隨後幾年，這座「汽車城」在市中心振興計畫與人口增長復甦的推動下，經歷驚人的蛻變。

底特律轉變的關鍵指標之一，是持續走高的房地產市場，房屋中位數從2024年至2025年飆升逾12%，反映出該地區對預算有限買家的吸引力日益增強。儘管如此，底特律在全美50大都會區中，仍屬房價最為親民的房市之一。

瓊斯指出，當地的購屋者確實面臨比過去更激烈的競爭，但房價仍與當地收入水準相當，讓年輕買家能更早進入市場，並將可負擔的住宅與大學城所提供的完善生活設施結合。

2. 傑克遜

排名第二的傑克遜，住宅可負擔性與底特律相當，2025年的中位數房價平均為10萬6654元，較前一年下降逾12%。

作為密西西比州首府，傑克遜擁有傑克遜州立大學，這是該市四所高等教育機構之一，也是當地唯一的第一級大學。

對有意搬遷的購屋者，傑克遜結合了豐富的南方文化、充滿活力的博物館與音樂場館，以及政府與商界充沛的工作機會。

3. 派恩布拉夫

前五名中第二個來自南方的城市為阿肯色州派恩布拉夫，當地擁有歷史悠久的黑人大學阿肯色大學派恩布拉夫分校，以強烈的社區歸屬感而聞名。派恩布拉夫人口不到4萬5000人，保留了緊密連結的小鎮氛圍，步行步道、釣魚碼頭和公園等生活設施完善。

去年，派恩布拉夫的掛牌房價中位數為10萬6980元，雖較前年同期上漲超過7%，但與全國平均水準相比仍算便宜。瓊斯表示，溫和的人口增長，加上相對於需求，房源算充足，抑制了房價漲幅。

4. 馬科姆

位於皮歐立亞西南75英里處的馬科姆，是個典型的鄉村社區，發展核心圍繞著歷史悠久的西伊利諾伊大學（WIU）。

在創校的127年間，西伊利諾伊大學從建築風格到開闊的綠地空間，形塑了馬科姆的獨特風貌，其中包括擁有數英畝林地可供健行的霍恩野外（Horn Field）校區。

馬科姆市中心有古老的中央廣場，周邊林立著咖啡館與精品店。居民還能欣賞與西伊利諾伊大學相關的戲劇演出、現場音樂會、藝術展覽及體育賽事。2025年，該鎮的房屋中位價上漲了3%，達到10萬7125元。

5. 皮歐立亞

以NCAA第一級籃球隊聞名的私立學府布萊德利（Bradley）大學，為皮歐立亞注入了充滿活力的校園氣息。咖啡館、古雅小店、現場音樂表演以及適合步行的社區，賦予這座城市蓬勃活力；而低廉的生活成本，則讓學生與應屆畢業生都能在此安居。

對購屋者來說，價格優勢亦不容置疑，去年的掛牌房價中位數為11萬8462元。布萊德利大學畢業後選擇留在當地的房產經紀人羅森（Leslie Rothan）指出，皮歐立亞常被稱為「一座大的小鎮」，與其他大型都會區相比，這裡擁有類似的便利設施，同時提供比大城市更實惠的生活方式，餐飲娛樂開銷較低，堪稱物價親民、預算友善的大學城。

對其他族群的吸引力

總體而言，在經濟逆風與購屋負擔能力持續面臨挑戰的當下，這五座大學城也為潛在購屋者提供了其他市場難以企及的優勢。

瓊斯指出，當全國首購房源稀缺，且年輕專業人士的薪資水準對租屋與購屋都力不從心時，這五座大學城成為應屆畢業生與初入社會的專業人士仍能透過購屋實現財富累積的理想之地。

值得注意的是，像傑克遜或馬科姆這類房價親民的大學城，其吸引力不僅限於畢業生和年輕專業人士，也會吸引不同群體，如教職員、學生家長、校友以及活躍的退休人士。

里昂（Michael Lyon）與妻子珍（Jane）最近從維吉尼亞州的鄉下搬到了北卡羅來納州的達勒姆（Durham），這裡是杜克大學所在地，該校在可負擔排行榜上名列第172位；他們希望在充滿活力且文化多元的城市中度過黃金歲月。

珍表示，達勒姆之所以能展現這種多元性與吸引力，其中一關鍵因素就是杜克大學，提供了豐富的文化與教育機會。對他們夫婦來說，達勒姆這樣的大學城，完美平衡了都市的活力與小鎮的親切感。