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售屋時別透露這件事 恐損失上萬元

編譯陳韻涵／即時報導
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買賣房產時，買方擔心失言而損害議價地位，賣方若透露太多資訊，也可能失去談判籌碼。...
買賣房產時，買方擔心失言而損害議價地位，賣方若透露太多資訊，也可能失去談判籌碼。美聯社

潛在買家看房時，往往會問賣家「為什麼要賣房子」；這句話聽起來無關緊要，但屋主最好三思而後答。買賣房產時，買方擔心失言而損害議價地位，賣方若透露太多資訊，也可能失去談判籌碼。

理財網站Money Digest報導，屋主最該避免透露的是有多急著脫手房產，而講太多往往是自售屋主容易吃虧的一大原因。

過度分享的訊息內容包括，已買新房、新工作下個月開始、房貸不堪負荷，或必須搬到離家人更近的地方等；這些回答可能讓買方察覺，屋主願意低價成交，尤其提及已買新房更容易營造出急迫感，讓買方趁機殺價。

隨口透露的細節看似無傷大雅，但只要算一下數字，就會發現代價不小。

全國房地產經紀人協會(NAR)統計，7月房屋中位價為43萬4100元，若最終只接受比開價低3%的成交價，屋主就會損失1萬3023元。因此，若被問到售屋原因，最好的策略就是簡單回答「覺得是時候搬家了」，毋須解釋太多。

屋主雖然該對買方保留賣房的原因，卻必須讓仲介知道自己需要盡速交易的需求，這樣反而有助仲介根據屋主最在意的點來規畫銷售計畫。

仲介替屋主的房子訂定開價並評估買方出價時，都應將屋主的目標與時間表納入考量，因為出價最高的買方，不見得是最好的選擇。

舉例而言，若屋主必須在30天內完成過戶，那麼一個附帶可靠貸款且能快速完成交割的出價，可能會比出價稍高但交易時程較長的買方更划算。

仲介可以直接向買方傳達屋主希望盡快完成交易的偏好，不需說明真正的原因。若買方遲未回應、時間漸趨緊迫，仲介也能協助屋主判斷何時該調降價格，以加快成交速度。

此外，若屋主聘請的房仲隸屬於NAR，其職業道德規範(Code of Ethics)要求仲介必須保護客戶的機密資料；屋主可以把與買方的溝通瑣事全權交給仲介處理，確保自己不會在無意間洩露可能讓房產下跌的訊息。

精華 FAQ

  • 最不該透露的是自己有多急著賣房，像是已買新屋、新工作快開始、房貸壓力大或必須搬家等，這些都會讓買方覺得屋主很想快點成交。

  • 因為買方一旦察覺屋主急於脫手，就可能認定對方願意降價換取速度，進而把出價壓低，讓屋主在議價時失去原本可用的籌碼。

  • 屋主可把真正的時間壓力告訴仲介，不必對買方說明原因；由仲介依時程安排銷售、評估出價與調整價格，甚至選擇能快速交割的買方。

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