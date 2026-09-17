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退休只是過渡階段 2成美國人年過65還在工作

編譯周靜芝/即時報導
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根據勞動統計局的數據，相當比率的年長美國人仍留在勞動市場中。2024年，近20%...
根據勞動統計局的數據，相當比率的年長美國人仍留在勞動市場中。2024年，近20%的65歲及以上人口正在工作或積極找工作。示意圖。(美聯社)

退休並不代表永遠離開職場，對許多美國人來說，工作與退休之間的界線比以往更加彈性，這種轉變已反映在統計數字中。

多少美國人年過65仍持續工作？

根據勞動統計局的數據，相當比率的年長美國人仍留在勞動市場中。2024年，近20%的65歲及以上人口正在工作或積極找工作。

這包括全職與兼職，約12%的65歲及以上美國人從事全職工作，而超過7%的人則擁有兼職工作。

財經網站Investopdia指出，在就業人口中，工作型態明顯轉向工時較短的模式。超過三分之一的65歲及以上工作者（38.3%）從事兼職工作，相較之下，55至64歲工作者中僅約每七人中有一人（14.2%）為兼職。

統計數字也顯示，男性比女性更傾向於在晚年繼續工作。2024年，65歲及以上男性的勞動參與率為23.4%，而女性則為16.2%。

年過65仍在工作並非新現象但已有所改變

晚年繼續工作看似是一股日益盛行的趨勢，但數據顯示的情況卻更為複雜。事實上，在第二次世界大戰後數十年間，美國年長人口的勞動參與率比現在更高。

而65歲及以上人口的勞動參與率在20世紀後半持續下滑，並於1980與1990年代達到最低點，當時僅約11至12%的年長者仍在工作。

此後趨勢逆轉，勞動參與率自1990年代末開始回升，並持續成長多年；雖然疫情期間這股上升趨勢曾短暫中斷，但該比率隨後已恢復攀升，反映出壽命延長、工作模式轉變，以及財務壓力迫使部分美國人繼續留在勞動市場。

晚年繼續工作意味什麼

對許多美國人來說，退休正逐漸從固定的終點，轉變為過渡階段。與其完全停止工作，有些人選擇或需要以某種形式繼續留在勞動市場。

這種轉變反映了多種因素，部分年長者為補充儲蓄或應對不斷上漲的生活成本而繼續工作，也有人為了維持社交連結、尋找人生目標，或透過兼職逐步過渡到退休生活而留在職場。

綜合來看，這些趨勢指向一種更靈活的退休規劃方式。收入可能來自多種來源，包括社安金、儲蓄，以及某些人持續工作的收入；因此，在規劃時兼具財務穩定與不同時間的適應能力十分重要。

精華 FAQ

  • 根據勞動統計局數據，2024年近20%的65歲及以上美國人正在工作或積極找工作，顯示年長者持續參與勞動市場的比例不低。

  • 65歲以上工作者有38.3%從事兼職，明顯高於55至64歲族群的14.2%。這代表年長者多半採取工時較短、較彈性的工作方式。

  • 原因包括補充儲蓄、應付上升的生活成本、維持社交連結與尋找人生目標。許多人不是完全離職，而是以兼職或彈性工作逐步過渡。

退休

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