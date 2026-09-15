堅持15%法則 專家：退休成為百萬富翁不難

在職業生涯中將收入的某個百分比存起來，便有機會讓退休基金最終達數百萬元。示意圖。Image by Nattanan Kanchanaprat from Pixabay

關於退休 儲蓄的指引如此之多，無論是最佳做法、資金配置，還是儲蓄金額，要決定該選哪條路確實令人難以抉擇。雅虎 （Yahoo）新聞報導，相關建議通常是，在職業生涯中將收入的某個百分比存起來，便有機會讓退休基金最終達數百萬元。資產管理公司普徠士（T. Rowe Price）與富達（Fidelity）都建議退休儲蓄者至少存下收入的15%，而先鋒（Vanguard）則建議存12至15%。這些在理論上聽來都很好，但若收入僅屬平均水準，可能會覺得難以達成；不過，專家表示情況未必如此。

退休時成為百萬富翁需賺多少錢

去年在Instagram上，身價數百萬的投資人兼企業家奧利里（Kevin O'Leary）分享了他給子女的建議，幫助他們朝著累積退休儲蓄的正確目標前進；規則很簡單，無論是薪水、副業收入，還是奶奶給的生日紅包，每拿到一元就將15%直接投入市場。

奧利里在影片中說，如果年收入為平均薪資水準的6萬8000元，並堅持將薪水的15%投入市場，到了65歲退休時，就能成為百萬富翁。

15%法則雖可作為有用的起點，但未必適用於所有人。洛杉磯加大（UCLA）教授傑古德里奇（Jeffrey Goodrich）表示，15%法則是個不錯的基準，但也應考慮其他因素，如計畫何時退休；退休帳戶中資金的存入時機很重要，因為時間越長，複利報酬的潛力就越大。

以奧利里舉的例子來說，年收入6萬8000元的上班族每年可儲蓄約1萬200元。若將這筆錢投資並獲得7%的平均報酬率，到退休時，投資組合總額可能達到約220萬元。

然而，在設定退休儲蓄目標時，除了薪資金額外，還有其他幾項因素需要考量。

百萬元目標對一般人是否切實可行？

退休儲蓄並沒有一個「一刀切」的標準數字，古德里奇建議計算出維持理想生活所需收入的金額。他表示，許多人錯誤地認為，需累積一筆小財富才能退休；要規劃退休生活，首先必須釐清退休人士的實際生活水準，不妨從目前的淨收入著手。

假設年薪為平均水準的6萬8000元，扣除生活開支、償債及其他財務義務後，每月約需存下850元作為退休儲蓄。若能降低生活開支，或無任何債務，這或許不是問題；但以此年薪若還需應付其他財務負擔，850元的儲蓄目標可能難以企及。

除了可能使儲蓄變困難的債務負擔外，即使每月儲蓄850元到退休，若在職涯中曾有就業空窗期，或是較晚開始為退休儲蓄，導致複利增長時間不足，最終結果也不同。

制定退休儲蓄計畫時應考慮的因素

要設定適合的退休儲蓄目標，首先要評估個人財務狀況與退休目標。這包括：

- 時間表：了解希望退休的年齡，有助於掌握還有多少年可儲蓄，以及資金有多少時間可以增長和複利增值。準備時間越長，就越有彈性調整儲蓄目標，並逐步將儲蓄比率提高至收入的15%；若較晚才開始為退休儲蓄，便必須採取更積極的儲蓄策略，才能達到目標。

- 退休需求與生活方式：若是希望在退休後手頭寬裕、環遊世界，或培養新嗜好，這意味需設定更高的儲蓄目標，以支應這種生活方式；然而，也有人計畫在晚年縮減開支，過著更樸實的生活。儲蓄策略將取決於預期的退休生活，當然有些因素是無法預估的，如醫療支出，因此仍需預留足夠的資金應付突發狀況。

- 外部收入來源：為退休儲蓄所投入的資金，或許會佔退休收入的大部分，但這很可能不會是唯一的收入來源。社安金、雇主供款的匹配金、退休金以及遺產，僅是外部收入來源的幾個例子，這些都將對需為退休儲蓄的金額產生極大影響。若目標是累積一百萬元或以上的退休儲蓄，所有資金不一定都得自掏腰包，將這些額外收入來源納入考量，便能輕鬆達到儲蓄目標。

總之，某人認為「切實可行」的儲蓄目標，對另一人來說，可能並不實際，甚至沒有必要；與其將退休儲蓄目標視為一個固定數字，不如綜合考量當前的財務狀況與義務，以及未來目標，將有助於訂定更適合自己的目標。