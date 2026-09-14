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全美逾4成屋主對房產估值提申訴 每年省數百元稅

編譯盧炯燊／即時報導
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美國房產估值普遍過高，遠遠高於市場的真正價值，導致大量小房主們的房產稅大幅飆升，...
美國房產估值普遍過高，遠遠高於市場的真正價值，導致大量小房主們的房產稅大幅飆升，承受沉重的財務壓力。(路透)

美國房產估值普遍過高，遠遠高於市場的真正價值，導致大量小房主們的房產稅大幅飆升，承受沉重的財務壓力。

根據保守派倡議組織全國納稅人聯盟基金會(NTUF) 估計，美國應課稅的房地產裡，約有30%至60%的資產價值遭到高估，由於並非真正市場價格，小房主們只得為這個並無實際意義的「高價房屋」繳稅，最後是法律訴訟紛起。

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise) 就舉出一個例子，明尼蘇達州男子賴恩克 (Steve Reinke)2015年協助兒子史考特(Scott)在伊桑蒂郡(Isanti County)蓋了一間只有一房的房屋，土地及建費等總成本為13萬多元，但到了2026年，郡政府將之估值為48.4萬元，要繳付的房地產稅自然水漲船高。至於最新的獨立評估顯示，該房子的估值只為27萬元。

賴恩克認為郡政府的做法目的只是斂財，形容房產稅把兒子都榨乾了，於是向法院提告。

類似賴恩克的情況，在美國普遍存在。

為什麼估值會普遍過高？ 其中一個原因是許多地方的房產估值官員所使用的方式，未能及時反映最新的市場調整，或是忽略了個別房屋存在的問題，例如土地有無法開發的濕地。賴恩克房子的土地，80%就是無法開發的濕地。

當然，小房主們若對估值不滿時是可以提出上訴，各州對於房屋都設有申訴機制，大多數上訴案件要一年至一年半時間才能解決，而絕大多數糾紛都在開庭之前達成和解。

財經新聞頻道 CNBC 引述 Realtor.com 的估計稱，超過40%的美國房主可以透過申訴機制而少付稅款，每年至少節省100元，中位數每年節省金額約為539元。

NTUF主席塞普(Pete Sepp)鼓勵房子遭過高估值的小房主們提出上訴，因為這會影響未來幾年繳付的稅款。他指出，許多地方政府通常每隔幾年才重新評估一次，這意味著一旦上訴成功的話，未來幾年都可以節省房地產稅。

他又提醒，有意上訴者須在規定期限內，向當地的稅收修訂委員會(如 BRT 或 Assessment Appeals Board)提交正式申訴。還要注意的是，在上訴審理期間，房主仍必須照常按時繳納稅款，待上訴成功後再退還多繳的差額。

精華 FAQ

  • 因為許多房屋被估得高於真正市場價，屋主卻要依此繳稅，造成稅負失真；若地方官員未即時修正，糾紛就容易升高。

  • 賴恩克協助兒子蓋房，總成本約13萬多元，但郡政府後來估值達48.4萬元，最新獨立評估僅27萬元，因而提告抗議。

  • 若上訴成功，不只可退回多繳的稅差，還可能因地方多年才重估一次，而在未來幾年持續享有較低的房地產稅。

房地產 明尼蘇達州

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