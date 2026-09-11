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在美國生活如同「訂閱制」 華人查帳單驚覺每月固定扣款驚人

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網友檢視各種日常服務平時透過信用卡自動扣款，單筆費用看似不多，生活中幾乎沒有感覺...
網友檢視各種日常服務平時透過信用卡自動扣款，單筆費用看似不多，生活中幾乎沒有感覺，直到某天認真檢視帳單，才發現每個月固定流出的金額十分可觀。停車示意圖，非新聞事件圖。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

一名華人網友檢視美國帳單後發現，手機、網路、保險與會員服務等自動扣款累積驚人，引發在美華人討論生活固定成本的壓力。

在美國生活需要負擔多少固定開銷？一名小紅書網友「野心」近日表示，手機、網路、保險及各種會員服務平時透過信用卡自動扣款，單筆費用看似不多，日常生活中幾乎沒有感覺，直到某天認真檢視帳單，才發現每個月固定流出的金額十分可觀，引起不少在美華人共鳴。

留言顯示，除了房租或房貸，美國家庭還可能面臨水電、網路、手機、車險、醫療保險、房產稅、社區管理費及串流會員等支出。部分地區大眾運輸不便，汽車更接近生活必需品，油費、保險及維修費也難以省下；若擁有獨棟住宅，還可能增加草坪與庭院維護成本。

有網友分享，自己的房租加上水電、網路及停車費，每月便達2300美元，再計入飲食、養車等基本開銷，總支出接近4000美元。另有家庭稱每月固定支出高達1.3萬美元，其中房貸約2000美元、房產稅也要2000美元，若雙薪家庭有一人失業，經濟壓力便會迅速浮現。

不少網友因此將美國生活形容為「訂閱制生活」，認為最容易被忽略的不是金額較大的房租，而是多項服務持續自動續訂。有人建議定期檢查信用卡帳單，取消不常使用的影音、購物及娛樂會員，重新比較手機、網路與保險方案，也可將部分保險改成年繳，避免小額扣款長期侵蝕可支配收入。

不過，也有人指出，房貸、水電、保險及影音會員並非美國獨有，各地生活都會產生固定成本，差別主要在收入、物價與公共服務條件。另有網友認為，美國薪資與資本市場提供較多累積資產的機會，但投資並非穩賺不賠；對一般家庭而言，真正重要的仍是釐清必要與非必要支出，避免在無感扣款中失去對財務的掌握。

精華 FAQ

  • 因為許多費用如手機、網路、保險與影音會員都會透過信用卡自動扣款，單筆看似不大，卻會每月持續流出，久而久之成為可觀的固定支出。

  • 文章提到水電、網路、手機、車險、醫療保險、房產稅、社區管理費與串流會員等，若需用車還有油費、維修費，獨棟住宅也可能增加庭院維護成本。

  • 建議定期檢查信用卡帳單，取消少用的影音、購物與娛樂會員，重新比較手機、網路和保險方案，必要時將部分保險改成年繳，以降低長期固定支出。

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