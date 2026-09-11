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未來10年美國最吃香10種工作 這產業不怕AI搶飯碗

編譯周靜芝/即時報導
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儘管AI科技的發展，讓許多人擔心飯碗不保，但美國勞動統計局近日發布了一份報告，列...
儘管AI科技的發展，讓許多人擔心飯碗不保，但美國勞動統計局近日發布了一份報告，列舉的未來十年預測成長最快10大職業中，半數以上與醫療保健產業相關，同時也包含部分能源領域。路透

美國勞動統計局（BLS）近日發布了一份報告，預測2025至2035年間美國勞動力將如何增長，以及隨著經濟發展，哪些職業的就業機會增加最多。儘管AI科技的發展，讓許多人擔心飯碗不保，但該報告列舉的未來十年預測成長最快10大職業中，半數以上與醫療保健產業相關，同時也包含部分能源領域。

福斯財經網（Fox Business）報導，根據BLS的就業預測，預計2025至2035年間，美國經濟將總計新增590萬個職位，期間總就業人數從1.703億人增至1.762億人，相當於3.5%的成長率，低於2015年至2025年間10.9%的成長率。

勞動統計局在報告中指出，由於年齡增長，出現健康併發症的機率也會增加，因此預期人口老化將帶動對各類醫療保健及社會服務的需求，包括居家健康照護與個人護理服務。

未來十年預測成長最快的10大職業中，專科護理師位居榜首，預計該職業在2025至2035年間的就業人數將成長41%，相當於將新增約13萬7800個職位。

報告中成長速度第二快的職業是太陽能光電板安裝人員，預計至2035年該職位將增加36.5%，亦即多了約1萬1300個工作機會。

BLS指出，未來十年間電力需求預計將顯著增長，將帶動太陽能光電板安裝人員以及名列榜單中另一類職位的需求。

資料科學家排名第三，就業人數將成長34.6%，亦即增加9萬5400個職位；而風力發電機技術人員則被預測為增長速度第四快的職業，2025至2035年間的增長率為29.5%，亦即增加3500個職位。

醫療與健康服務經理的就業人數預計將增長24.2%，在此期間新增15萬5100個職位，為名義就業人數增加最多的職位。

物理治療師助理在BLS報告中位列增長速度第六快的職業，預計至2035年將成長23%，亦即多出2萬6200個工作機會。

延續醫療保健職業主導未來十年增長最快十大職業的趨勢，精神科技術人員以22.3%的增長率名列第七，未來十年將新增3萬6000個職位。

2025至2035年間成長最快的十大職業中，排在最後三位的分別是：電腦與資訊研究科學家，成長率為21.8%、新增8400個職位；職能治療助理，成長率為21.5%、新增1萬1200個職位；以及眼科醫療技術人員，增長率為21.4%、新增1萬5500個職位。

精華 FAQ

  • BLS預估2025至2035年間，美國總就業人數將由1.703億增至1.762億，合計新增590萬個職位，整體成長率為3.5%，低於前一個10年的10.9%。

  • 成長最快的職業多集中在醫療保健與社會服務，例如專科護理師、醫療與健康服務經理、物理治療師助理等，主因是人口老化帶來更高的照護與醫療需求。

  • 報告也列出能源與科技相關職缺，包括太陽能光電板安裝人員、風力發電機技術人員，以及資料科學家等，反映電力需求成長與產業轉型將持續帶動就業。

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