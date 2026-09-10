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仿效401(k)計畫 越來越多雇主提供健康儲蓄帳戶

編譯莊瑞萌／即時報導
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雇主正仿效401(k)退休計畫模式，自動為員工加入健康儲蓄帳戶(HSA)，以提高...
雇主正仿效401(k)退休計畫模式，自動為員工加入健康儲蓄帳戶(HSA)，以提高參加率。(圖／123RF)

雇主正仿效401(k)退休計畫模式，自動為員工加入健康儲蓄帳戶(HSA)，以提高參加率。2025年近46%雇主在員工投保高自付額健保計畫時自動將其納入HSA，較2019年的32%顯著成長。HSA享有三重稅務優惠，雇主並提撥資金，協助員工因應高漲的醫療費用。

根據CNBC報導，HSA是一種具稅務優惠的帳戶，相較於其他儲蓄帳戶，享有強大的財務優勢。HSA具備三重稅務優惠：存入款項不計入應稅所得、帳戶內投資收益免稅以及用於合格醫療費用的動用亦免稅。根據美國計劃贊助人委員會(Plan Sponsor Council of America)8月發布的報告，2025年有近46%的雇主在員工投保高自付額健保計畫時，自動將其納入HSA，該數據較2019年的32%大幅攀升。

自付額是指消費者在保險給付前須自行負擔的金額。根據國稅局規定，2026年高自付額健保計畫的自付額至少為個人1700元、家庭3400元。

自動加入機制(Automatic enrollment)在401(k)等職場退休計畫中被視為提高員工參加率最有效的方法。根據PSCA數據，2025年約64%的雇主自動為員工加入401(k)計畫。2022年通過的「Secure 2.0」聯邦退休法要求多數新設立的401(k)計畫自去年起實施自動加入。透過自動將員工納入職場儲蓄計畫(包括HSA)，雇主目的在於消除要求員工自願加入的障礙，進而提高參加率。HSA Bank策略與創新總監安．布里斯克(Ann Brisk)表示，「如果仰賴個人自行開戶，要提高參加率就困難得多。」

自動加入401(k)計畫的雇主會自動從每份薪資中扣除一定比例，例如3%或6%存入員工的退休帳戶。專家表示，這種設計在HSA中較為少見。自動加入HSA的企業通常會為員工開設帳戶。根據PSCA數據，2025年約77%的雇主為員工提供HSA提撥資金。專家指出，在此機制下，自動加入是雇主在醫療費用高漲之際，透過提撥資金協助員工負擔醫療開銷的方式。PSCA調查發現，有提供供款的雇主中，約三分之一(32%)每名員工提撥500至1000元，29%提撥1350元以上，22%提撥500元或以下。

布里斯克表示，雇主將這些資金存入HSA內的流動性現金帳戶，而非投入股票基金等投資標的，員工通常在帳戶餘額超過HSA管理機構設定的門檻後，可將資金轉入此類投資。

精華 FAQ

  • 主要是為了提高員工參與率並降低開戶門檻。自動加入可讓員工不用主動申請就先擁有HSA，雇主也能透過提撥資金，幫助員工面對高漲的醫療支出。

  • HSA具備三重稅務優惠：存入款項不計入應稅所得、帳戶內投資收益免稅、用於合格醫療費用支出也免稅，因此比一般儲蓄帳戶更具財務效益。

  • 根據PSCA報告，2025年近46%的雇主在員工投保高自付額健保計畫時自動納入HSA，明顯高於2019年的32%；同時約77%雇主還會提供HSA提撥資金。

401(k) 退休 健保

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