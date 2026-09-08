從大麥克指數看薪資：美勞工購買力遠勝法德

「大麥克指數（Big Mac Index）」是經濟學人在1986年創造的一種購買力平價比較工具，比較不同國家的貨幣是否被高估或低估。（美聯社）

最新一份報告顯示，若以「大麥克指數」（Big Mac Index）作為指標，美國人比大多數歐洲人富裕，每年稅後收入可買超過一萬個麥當勞 大麥克漢堡，但工時也比很多歐洲人更長，而瑞士 則在每小時收入能負擔的大麥克數量領先，每小時收入可買七個大麥克。

紐約郵報（New York Post）報導，這份新的報告評估了購買相同的標準產品所需的實際勞動量。結果顯示，美國一般勞工稅後收入一年可買1萬215個大麥克，是法國和德國 勞工的兩倍多，也比英國勞工多出50%。

大麥克是根據當地食材和營運成本定價。另一份價格追蹤報告指出，美國一個大麥克平均是6.22元，德國和法國平均為7.30元，日本則是3.12元。美國人工作23分鐘就能買得起一個大麥克，相當於工作1小時能買六個。

將一個大麥克漢堡的價錢除以平均工資，能以簡單易懂的方式比較不同國家間受薪階層的財富。美國人每年都穩居經濟學人的「麥當勞工資」（McWages）排名榜首，稅後年收入將近6萬元，可買1萬215個大麥克，是法國勞工的約5千個的兩倍，也是德國勞工將近4千個大麥克的兩倍多。

瑞士和澳洲分居第二和第三名，第四名和第五名是紐西蘭和以色列。

瑞士在每小時工時能負擔的大麥克數量上居冠，每小時工資可買七個大麥克，第三名是澳洲，每小時工資可買五個。

這項指標也追蹤了財富的成長和下降，因為它同時反映了工資和基本食品的價格。德國人對此並不滿意，過去兩年裡，他們的薪資停滯但物價飛漲，但有些國家如拉脫維亞，以大麥克指數來衡量就比兩年前富有，現在普通勞工工作兩小時就能多買一個大麥克。