從大麥克指數看薪資：美勞工購買力遠勝法德
最新一份報告顯示，若以「大麥克指數」（Big Mac Index）作為指標，美國人比大多數歐洲人富裕，每年稅後收入可買超過一萬個麥當勞大麥克漢堡，但工時也比很多歐洲人更長，而瑞士則在每小時收入能負擔的大麥克數量領先，每小時收入可買七個大麥克。
紐約郵報（New York Post）報導，這份新的報告評估了購買相同的標準產品所需的實際勞動量。結果顯示，美國一般勞工稅後收入一年可買1萬215個大麥克，是法國和德國勞工的兩倍多，也比英國勞工多出50%。
大麥克是根據當地食材和營運成本定價。另一份價格追蹤報告指出，美國一個大麥克平均是6.22元，德國和法國平均為7.30元，日本則是3.12元。美國人工作23分鐘就能買得起一個大麥克，相當於工作1小時能買六個。
將一個大麥克漢堡的價錢除以平均工資，能以簡單易懂的方式比較不同國家間受薪階層的財富。美國人每年都穩居經濟學人的「麥當勞工資」（McWages）排名榜首，稅後年收入將近6萬元，可買1萬215個大麥克，是法國勞工的約5千個的兩倍，也是德國勞工將近4千個大麥克的兩倍多。
瑞士和澳洲分居第二和第三名，第四名和第五名是紐西蘭和以色列。
瑞士在每小時工時能負擔的大麥克數量上居冠，每小時工資可買七個大麥克，第三名是澳洲，每小時工資可買五個。
這項指標也追蹤了財富的成長和下降，因為它同時反映了工資和基本食品的價格。德國人對此並不滿意，過去兩年裡，他們的薪資停滯但物價飛漲，但有些國家如拉脫維亞，以大麥克指數來衡量就比兩年前富有，現在普通勞工工作兩小時就能多買一個大麥克。
報告以「大麥克指數」與「麥當勞工資」概念比較各國受薪階層，透過大麥克價格除以平均工資，估算勞工能買多少標準產品。 根據報告，美國一般勞工稅後年收入可買1萬215個大麥克，約是法國和德國勞工的兩倍多，也比英國勞工多出50%。 瑞士在每小時工資能負擔的大麥克數量上居冠，每小時可買7個；澳洲排第3，每小時可買5個，顯示其時薪購買力特別強。
精華 FAQ
報告以「大麥克指數」與「麥當勞工資」概念比較各國受薪階層，透過大麥克價格除以平均工資，估算勞工能買多少標準產品。
根據報告，美國一般勞工稅後年收入可買1萬215個大麥克，約是法國和德國勞工的兩倍多，也比英國勞工多出50%。
瑞士在每小時工資能負擔的大麥克數量上居冠，每小時可買7個；澳洲排第3，每小時可買5個，顯示其時薪購買力特別強。
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