9月底前完成三項簡單財務檢視 一年可省數千元

今年已過去三分之二，不妨趁此時機檢視自身財務狀況，不但能在來年更了解自己的經濟狀況，甚至還可能可以省下數千元。檢視財務示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Hanna Pad）

AI摘要 文章摘要整理： 美國9月適合做財務檢視，從閒置帳戶、保險與預算三方面著手，可及早修正資金配置、降低保費與訂閱支出，進而每年省下數千元。

9月是美國新學年的開始，也是檢視自身財務狀況的好時機，今年已經過了三分之二的時間，若尚未掌控好財務，現在還有機會扭轉局面，可以趁此時評估自身財務狀況並做出必要調整，到了月底就能從全新視角，更加專注於消費、儲蓄和投資目標，全力以赴度過今年最後一季。Moneywise報導，9月底前完成檢視自己保險 等三項財務狀況，完成簡單的財務檢視不但能在新的一年更了解自己的財務狀況，更可能因此省下數千元。

1. 被忽略的帳戶

你可能有個戶頭裡面有些現金但賺不到什麼利息甚至沒有利息，或有一筆投資已到期但還沒想好如何再投資，也可能曾開一個優利帳戶但現在利率 已恢復一般，現在的收益低於預期。這類的財務事項很容易被忽略，但如果處理不當，就可能錯失良機。

也可以花點時間檢視自己的退休帳戶，如果換了工作但還沒追蹤公司提供的退休帳戶，現在也是好時機。

一項最近的研究顯示，有3190萬個401(k)帳戶被遺忘或擱置，這些帳戶的總資產約為2.1兆元。由於401(k)通常會有費用，而離職後雇主可能就會停止支付，因此遺忘401(k)帳戶的損失可能比想像中的多更多。

若原計畫的費用很合理，或許可以決定不將其轉入新雇主的401(k)計劃或個人退休金帳戶（IRA）。但在做出任何決定之前，評估原401(k)計劃的運作非常重要。

2. 檢視保險

保險費用近年來不斷上漲，全國保險業協會（National Association of Insurance Commissioners）的報告指出，從2018年至2024年，東北部的保險費上漲18.3%、中西部上漲24.7%、東南部上漲26.5%，西部則是43.3%。

查看自己的保險何時到期，在月曆上標註到期前的時間，讓自己能貨比三家，找到最優惠的方案，房屋和汽車保險都適用這個方法。線上保險比較平台Insurify資深經濟分析師布蘭農（Matt Brannon）說，貨比三家是節省汽車保險費用最不費力但效果最好的方法。

若負擔汽車保險有困難，可檢視提高自負額是否划算。消費者報告指出，將自負額從5百元提高到1千元能讓年度保費平均減少20%至25%，一年平均能省下464至525元。

3. 預算調整

9月也是檢視預算、評估今年前三分之二時間收支狀況的好時機。經過八個月時間的支出，可以根據實際情況調整預算，例如若每個月預算都在控制內，或許可提高每個月退休帳戶的提撥金額，但若預算常超支，就可以檢視是否有哪裡能削減支出。

若需要削減開支，可以檢視每個月的銀行和信用卡帳單，檢視不常用或完全可以省去的訂閱服務和月費項目，甚至可能會發現自己一直在繳早就不記得的訂閱服務費用。

一項2022年的研究發現，大多數美國人認為自己每個月花在訂閱服務的金額是86元，但其實是219元，這樣的低估錯覺讓自己每年多花了1596元。