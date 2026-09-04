近半數父母為開學季購物背債 甚至犧牲生活開支

在估達304億元的開學季市場中，預計家長在2026至2027學年將為每個孩子花費超過557元；不幸的是，這股揮霍的趨勢正讓一些家長財務陷入赤字。(路透)

美國各州沒有統一的開學時間，秋季班從7月下旬至9月初之間，以紐約市 公立學校為例，從幼稚園到12年級，將於9月10日開學；紐約州 其他學區 則在勞工節過後開學，時間介於9月8日至9月中旬之間。紐約郵報報導，在估達304億元的開學季市場中，預計家長在2026至2027學年將為每個孩子花費超過557元；不幸的是，這股揮霍的趨勢正讓一些家長財務陷入赤字。

35歲的口腔衛生師格里察克（Vita Grytsak）表示，今年他們在開學準備上花了大約1萬元。雖然這位來自紐約州北部羅徹斯特（Rochester）的母親盡可能利用折扣時購物，但她仍希望讓4個孩子穿上能買到的最頂級服飾，以維持他們對學習的熱情。

格里察克正是那群不惜重金、確保孩子們擁有最新、最時尚的必備品的爸媽大軍中的一員。根據個人財務與信用管理平台Credit Karma最新報告指出，由於生活成本高漲，57%的父母在開學季來臨之際已背負債務，而48%的父母則為了應付今年的開學支出，不得不申請新信用卡或提高信用額度。

數據顯示，當孩子們不斷要求購買奢華品牌的服飾、鞋子、提袋、書包和便當盒，甚至高檔化妝品和護理用品時，一些手頭拮据卻過度遷就孩子的家長，寧可讓自己陷入更深困境，加班、兼差甚至動用緊急預備金，也不願對孩子說「不」。

讓人震驚的是，多達49%的家長甚至不惜犧牲食品雜貨或家庭帳單等基本生活開支，來寵溺他們的小寶貝。更令人不寒而慄的是，高達54%的家長表示，與其告訴孩子「不能擁有同學擁有的東西」，他們寧可在財務上做出犧牲，購買孩子想要的任何社群媒體流行商品。

現年39歲、出身皇后區、現居亞特蘭大的邁里克斯（Aiesha Myricks），也希望她16歲的女兒凱莉（Kylie）從早上的班會到放學，都能感受到這份特別。因此，她為就讀喬治亞州傳統高中的高二新生，買了一張近900元的機票飛往紐約市，讓她盡情購物，母女倆共花費約1800元。

邁里克斯說，這不算什麼，她青少年時期，從來沒有像這樣大肆採購開學用品；當時她在美髮沙龍打掃，每周賺約65元，付完伙食與交通費後，只用剩下的錢購物，所以多花一點錢在女兒身上，能療癒她的「內在小孩」（inner child）。

32歲的比蒂（Shelby Beatty）從德州達拉斯遠道前來紐約，也有類似的感想，她花費約2200元為12歲女兒添購開學服裝。比蒂說，女兒先前就讀一所學費2萬5000元的私立學校，穿的是校服，今年是他們第一次為她選購所有女孩都在穿的時尚服飾。她在社群媒體分享女兒的「熱門戰利品」影片，獲得超過60萬次瀏覽。

比蒂與格里察克、邁里克斯一樣，認為在孩子身上大把花錢，能彌補她自己破碎的童年記憶。比蒂回憶說，她出身寒微，且很年輕就生了女兒；他們曾掙扎求生，甚至靠糧食券度日。

比蒂表示，她曾經是那個每學期都無法穿上時髦服飾的小女孩，那個覺得自己不如別人的女孩；所以現在，她不介意做得過頭，只要確保孩子們能擁有他們想要的一切。