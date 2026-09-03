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夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

編譯周靜芝/即時報導
郵輪示意圖。（美聯社）
郵輪示意圖。（美聯社）

郵輪旅程結束時，許多乘客往往會希望自己能直接留在船上，繼續享受工作人員的悉心照料，並且每天早晨能在新的目的地醒來。對莉比·羅姆（Libby Rome）與丈夫來說，這一切皆是現實生活。在一則TikTok貼文中，羅姆估算她與丈夫在郵輪上的住宿、交通、餐飲及娛樂費用，每天約為66元；他們並非全程待在同一艘船上，而是在一年內輪流搭乘兩至三艘不同的郵輪。

這對夫婦向People雜誌透露，他們早在三年前便做出這個決定，自此便不停地搭乘郵輪旅行。羅姆從事遠距工作，夫妻倆已過著數位遊牧生活超過16年，沒有自己的房子與車子。

至於家務或個人雜務，羅姆說，由於個人物品不多，因此無需為這些跑腿辦事，且正因為他們擁有的東西不多，所以既不需洗太多衣服，也不像多數人那樣因需購買、維護物品而衍生出各種家務與雜事。

郵輪公司也會免費為他們清洗衣物。羅姆說，搭乘公主郵輪（Princess）15次後，就能享有免費洗衣服務。這是公主郵輪所有達到Elite級「船長俱樂部」（Captain’s Circle）會員都能享有的福利，條件是搭乘超過15次或航行天數達150天以上；其他福利還包括免費迷你吧、艙房內享用的免費下午茶，以及正式晚宴當晚提供的開胃小點。

羅姆表示，她的洗衣流程是把髒衣服裝進袋子、填好表格，然後放在房門旁，客艙管家會來收走，隔天再把洗淨的衣物還給她，完全不用自己動手，也沒有其他雜事要辦。

她甚至在旅行期間仍能顧及自身的慢性病。羅姆說，她患有第一型糖尿病，需要基礎的醫療用品；起初這是一項挑戰，因為她從未待在同一個港口，總是得看不同的醫生、去不同的藥局，要經常且方便地取得藥物頗為困難。

羅姆表示，她偶爾會用到船上的醫療設施，知道他們具備專業知識和能力，萬一發生狀況時能妥善處理，這讓她感到非常安心；但現在她會預訂從同一港口出發、返回的航程，這樣就能在航程之間的港口週轉日（turnaround days）去看醫生。這也符合郵輪公司對其船上醫療設施的定位，多數郵輪公司都聲明，船上醫療人員目的在提供緊急或急救照護。

至於重要的郵件，羅姆會將這些信件寄給在美國的姊姊。多數郵輪也能代寄信件，但若乘客需寄送具時效性的郵件，應事先詢問信件將從哪些港口寄出。

對任何考慮像羅姆夫婦一樣過著郵輪生活的人，她的建議是透過嘗試來摸索。她指出，先參加一兩趟郵輪之旅，甚至選擇一趟特別長的航程，例如包含大量海上航行天數的「定位航程」（repositioning cruise），以確認是否能適應；至於很多人會擔心暈船或其他問題，對她都不是什麼大問題。羅姆說，剛開始時她確實有過幾次輕微暈船，但後來便學會了如何預防。

在海上度過三年後，羅姆說，他們目前還沒打算要停止，「我們真的非常喜歡這種生活」。

精華 FAQ

  • 他們本來就是數位遊牧族，羅姆又能遠距工作，夫妻倆也沒有房子和車子，因此決定把郵輪當成移動的家，長期在海上生活與旅行。

  • 羅姆表示，他們個人物品很少，不必處理太多洗衣與雜務；加上成為公主郵輪Elite會員後可享免費洗衣等福利，讓生活更省事也更省錢。

  • 她先前因常換港口而難以固定就醫，如今改訂同港出發與返回的航程，利用轉換日看醫生，並善用船上醫療設施應付緊急狀況。

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