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房產專家：1驚人數字透露 現在是最糟售屋時刻

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房地產科技公司Redfin估計，全國的購屋者人數最新數據為96萬6752人，是有...
房地產科技公司Redfin估計，全國的購屋者人數最新數據為96萬6752人，是有史以來的最低紀錄，賣方人數比買方多了51.3%，讓房市對賣方來說極為不利，建議賣家調整定價策略，也需要更多耐心等待。美聯社

若目前正考慮將房屋掛牌出售，可能在不知不覺間陷入有如噩夢的議價過程。房地產科技公司Redfin估計，全國的購屋者人數最新數據為96萬6752人，是有史以來的最低紀錄，賣方人數比買方多了51.3%，讓房市對賣方來說極為不利，建議賣家調整定價策略，也需要更多耐心等待。

金融數據和市場分析平台Barchart報導，美國房市目前正處於一個奇怪境地，房價處於歷史高點，但房源和疫情前相比卻很緊張，Redfin的數據描繪了房市目前的嚴峻景象。

Redfin的團隊估計，全國房市的活躍買家數量在七月比前一個月下降了2.5%，而賣家的數量只減少0.3%，如此大的差距並不是因為有好幾百萬美國人突然決定賣房，而是買家正在消失。

目前，美國約八成的主要都會區都被歸類為買方市場，在某些地區買賣方的數量差距更驚人，邁阿密的賣方比買方多154%，納許維爾則相差151%，德州大多數的大城市都有100%甚至更多的差距；幾年前的房市景象是買家競相出價，賣方漫天喊價，但現在變成由買家掌握主動權。

造成這種現象的主要原因是購買能力。和許多其他OECD國家相比，美國的房價高得嚇人，抵押貸款利率更是雪上加霜，已經攀升至12個月以來的最高點，嚇跑不少潛在買家，但目前市場上的屋主都不願降低開價，全國房屋出售價格的中位數目前為41萬700元，比去年同期增加3.2%。

若目前正考慮賣房，無須驚慌。這些數字聽起來很可怕，但它們是根據區域平均值，每個人的情況都是獨一無二，首先要做的事就是接受市場已經改變的事實，並隨之調整定價策略；可以根據所在地的實際情況進行合理定價，別盲目參考全國平均和房產演算法。

時間也可能對賣方有利。聯準會今年之後的時間是否會升息仍有不確定性，這可能進一步拉大買賣雙方的差距，這意味買方希望盡快鎖定價格，因此在聯準會9月舉行下一次會議前，賣方會發現自己比以往有更大的議價能力。

從投資的角度來看，這一點值得密切關注，房市並非孤立存在，長期的房屋購買能力問題也會對建商、貸款單位、不動產經紀業和銀行產生連鎖效應，因為當越來越少美國人買得起房，就代表他們也無法負擔裝潢、翻新或維護的費用。

說到底，這些數字不是要嚇大家認為房市即將崩盤，而是要傳達房市已經變了，而對屋主來說這教訓很簡單，就是你仍然賣得掉房子，但已不能再認為「躺著賣」就能賣掉了。

精華 FAQ

  • 最關鍵的訊號是全美購屋者僅96萬6752人，創下歷史最低，且賣方比買方多51.3%。這代表市場需求疲弱，屋主若想成交，得面對更長議價與等待時間。

  • 主因是房價高、抵押貸款利率又升到12個月高點，讓購買能力明顯下降。買家持續減少，但賣家降幅很小，導致多數地區轉為買方市場，賣方議價力變弱。

  • 文章建議屋主先接受市場已改變，依所在地實際情況合理定價，不要盲目參考全國平均或演算法。同時要有耐心，因為未來聯準會政策變化可能再影響買賣雙方力量。

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