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理財網紅：美國平民百萬富翁 都有一共同特質

編譯周靜芝/即時報導
儲蓄和投資可以先從50元、100元開始。（取自123RF）
儲蓄和投資可以先從50元、100元開始。（取自123RF）

累積財富也許與「看起來很有錢」的關係較小，更多的是在抗拒「像有錢人一樣揮霍」的壓力。

YouTube熱門財經頻道「樸實富翁」（The Frugal Rich）創辦人羅德里格茲（JC Rodriguez）在參加福斯財經頻道（FOX Business）節目「Varney & Co.」中，與主持人瓦尼（Stuart Varney）提及他所觀察到「平民百萬富翁」（everyday millionaires）所具備的習慣，以及儲蓄、投資等話題，並分享年輕人該如何面對重大財務決策。

羅德里格茲表示，他所報導的富豪都有一個共同特徵，就是對消費採取審慎的態度，特別是在為了讓別人留下深刻印象時。

羅德里格茲說，他的頻道內容聚焦了美國的「平凡百萬富翁」，發現他們在生活中始終貫徹著這種節儉的特質；非常有意識的花費金錢，且不在意是否能給他人留下深刻印象。

而這種有意識的理財習慣，早在他們成為百萬富翁之前就開始了。羅德里格茲鼓勵人們持續將薪資的一部分用於儲蓄或投資，即使金額較小也無妨。

羅德里格茲表示，他總是鼓勵大家「先支付你自己」（pay yourself first）；領到薪水時，只需設定自動轉帳，將資金從支票帳戶轉入高收益儲蓄帳戶，若想開始投資，則轉入證券帳戶。他說，無論目前處於何種財務階段或收入多少，都可以先從50元、100元開始儲蓄和投資。

對於新手投資人，羅德里格茲也區分了長期投資與他所稱的「投機」，包括運動博彩與預測市場。他表示，傳統的低成本、多元化的指數基金是開啟投資的最佳起點；很多時候，預測市場或許很有趣，但並非投資的最佳方式。

精華 FAQ

  • 羅德里格茲觀察到，這些人最大的共同點不是愛炫耀，而是對花錢非常審慎，尤其不會為了讓別人留下印象而過度消費。

  • 他主張「先支付你自己」，薪水入帳後先用自動轉帳把部分金額存入高收益儲蓄帳戶或證券帳戶，即使每次只有50元、100元也可以。

  • 羅德里格茲認為，低成本、多元化的指數基金最適合新手作為長期投資起點；相較之下，運動博彩與預測市場更接近投機，不能當作主要理財方式。

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