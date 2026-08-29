銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處

如果有家人可以從你的銀行帳戶資金中受益， 需要指定一位或多位家庭成員為受益人。（美聯社）

如果你不幸意外過世，那你銀行帳戶裡的錢可能會在遺囑認證程序中被凍結相當長一段時間。這會讓你的親人陷入困境，因為他們可能需要這筆錢來支付喪葬費和其他費用。

因此，為你的銀行帳戶指定一位或多位受益人，就變得非常重要。這樣做可以確保你的錢在你去世後更快、更便捷地到達合適的人手中。

你有權決定財產如何處置

如果你有家人可以從你的支票帳戶和儲蓄帳戶的資金中受益，並且希望他們在你去世後立即獲得這些收入，那麼您需要指定一位或多位家庭成員為受益人。

如果你是子女繼承你的財產，但他們未滿18歲，那麼最好諮詢財務顧問或遺產規劃師，了解如何設立信託。信託資金將由受託人持有和管理，直至未成年人達到指定年齡。

即使你沒有希望獲得資金的親人，你仍然可以指定銀行帳戶受益人。例如，你可以選定你最喜歡的慈善機構受益，將該機構指定為身故受益人(payable on death，POD)。

可以為繼承人節省時間和金錢

如果沒有指定受益人，遺囑認證法官可能需要一段時間才能確定遺產的分配對象。即使遺囑認證過程順利，家庭成員很快就能取得你銀行帳戶中的錢，也可能需要支付一定的費用。一旦你的配偶、子女、叔伯或其他你希望獲得遺產的人最終拿到錢，仍可能至少需要支付數百元的法院費用。

如何指定受益人

指定銀行帳戶受益人非常簡單，在開戶時就能完成，只需在表格中填寫受益人信息，或開戶後透過網路銀行平台或手機銀行應用程式新增即可。

如果你找不到新增受益人的地方，可以隨時致電客戶服務中心或前往銀行分行諮詢。開戶後，你也可以隨時聯絡銀行新增或更改受益人。

在填寫受益人時，你會需要受益人的全名以及包括郵寄地址、電子郵件地址、電話號碼和社會安全號碼等關鍵訊息。

每州的規定可能有所不同，但通常情況下，你可以指定任意數量的受益人。你也可以指定每位受益人應獲得的資金百分比，但必須確保總和為100%。例如，若你將配偶和姊妹指定為受益人，那你可以選擇將她們平分資金，或選擇像是60/40等其他比例。