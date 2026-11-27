如果標價尾數是99美分，代表這是原價商品，沒有任何折扣。（記者邵敏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 好市多標價暗藏省錢密碼，99美分多為原價、97美分常是限時降價，星號與手寫標籤則可能代表清倉或不再補貨。

在好市多 (Costco )8400 萬名付費會員中，不少消費者會透過標價牌細節辨識降價、預判下架並尋找優惠。美國健康飲食媒體「EatingWell」報導，消費專家拆解好市多標價牌數字與符號密碼，尾數「99 美分」代表原價，「97 美分」多為限時降價，手寫標籤可能是店經理出清特價，星號則代表賣場可能不再補貨。讓民眾掌握線索，購物預算發揮更高效益。

1. 原價商品

消費專家 Andrea Woroch 指出，「如果標價尾數是99美分，代表這是原價商品，沒有任何折扣。」她表示，原價大包裝商品仍可能比其他零售通路同類產品便宜，但若非當下急需則不必多買囤貨。

2. 限時優惠

Costco購物達人Kristen Markel 則指出，以97美分結尾通常代表限時降價且優惠不會持續太久，適合常溫或冷凍食品且平時用得到時入手，但需確認「最佳賞味期限」(best-by date)能否在過期前用完或吃完。

3. 店經理手寫標價

至於手寫標籤，Markel 表示，「許多會員並不清楚這一點，其實店經理有權調降商品價格，以利出清庫存。」這類價格可能降至最低點，網路或其他商店未必找得到，傳聞常以00或88結尾但無硬性規定，多屬退貨品、展示品或包裝受損商品，拿取前須仔細檢查。

4. 最後的庫存

標籤上的星號被Markel戲稱為「可怕的死星」(Death Star)，通常代表賣場不打算再補貨、售罄可能不再進貨，常伴隨尾數「97」但不代表一定更便宜，即使該賣場有星號，官網或其他分店仍可能找得到。

報導中也提到Costco購物小撇步。

專家建議留意「單位價格」比較分量與總價，尋找結帳直接扣抵的「即時折扣」(Instant Rebate)，留意最高可享 30% 折扣的禮物卡(Gift Card)優惠，以及事先瀏覽每周優惠快訊(Weekly Ad)。

經過兩年多的價格追蹤，Markel發現Costco一般的促銷活動，折扣幅度通常落在原價的20%到30%之間。如果看到這類折扣，或許就是大量囤貨的好時機。