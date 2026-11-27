Nodpod眼罩。圖取自Amazon.com

AI摘要 文章摘要整理： Nodpod以微珠壓力與柔軟材質打造舒眠眼罩，能穩固貼合各種睡姿，並兼具遮光、可調節與多用途設計。

你很可能聽過加重毯，以及它緩解焦慮、改善睡眠的功效。這種輕柔的壓力原理同樣適用於睡眠眼罩。哈芬登郵報(HuffPost)撰稿人弗洛雷斯(Tessa Flores)決定親自體驗一下，於是入手了Nodpod。這是一款真正舒適的睡眠必備品，與你可能已經嘗試過的其他睡眠眼罩截然不同。

對習慣側睡的弗洛雷斯來說，傳統睡眠眼罩戴起來總是太緊繃，或是會影響臉部貼在枕頭上，而且稍微動一下，眼罩就會滑落。而Nodpod則不同，它的設計非常貼心，可以適應各種睡姿，整晚都能穩固貼合。

這款舒緩眼罩由四個獨立的填充微珠的眼罩組成，旨在針對臉部關鍵壓力點提供放鬆壓力，無論是側臥、仰臥還是其他任何姿勢都能貼合你的臉型。與其他眼罩相比，這種填充微珠的設計還能更有效地遮光，因為它能自然填充眼周和鼻樑等部位的空隙。

由於它完全柔軟靈活，沒有任何綁帶或扣件，你可以隨意將Nodpod眼罩敷在臉上、繞在頭上，或以任何你覺得最舒適的方式佩戴。評論者指出，如果將剩餘的眼罩放在耳朵上，可以起到一定的隔音效果。

如果你喜歡那種緊貼頭部、設計更傳統的睡眠眼罩，別擔心，Nodpod也提供了這種選擇。眼罩尾端有一個小凹槽，可以將眼罩的另一端穿過，這樣就能立即獲得一個完全可調節的睡眠眼罩，而且不會有壓迫後腦勺的感覺。弗洛雷斯表示，自己喜歡在飛機上或坐姿比較直立的時候使用這種方法，而且它確實能有助於保持睡眠。

Nodpod共有四種顏色可選，原版一面採用極柔軟的超細抓絨布料，另一面則採用優質針織棉。最近，該品牌還推出了一款絲綢面款，一面同樣採用超細抓絨面料，另一面則採用高檔22姆米真絲面料。弗洛雷斯稍微奢侈了一把，選擇了絲綢款，因為有證據表明，睡在絲綢床上可以預防臉部皺紋的產生，更滋潤肌膚，還能讓睡眠時保持涼爽。不過，無論你選擇哪一款，它們都可以機洗。

除了睡覺，弗洛雷斯還發現Nodpod的其他用途也很多，例如工作時把它搭在肩膀上防止駝背，焦慮時甚至會把它放在胸前。品牌也建議，使用前先把眼罩放進冰箱冷凍一下，可以減輕臉部浮腫或緩解頭痛。