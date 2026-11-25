連鎖超市Trader Joe's。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： Trader Joe's推出售價3.99元的軟糖迷你購物袋，結合可愛包裝與甜蜜零食，成為節日送禮新選擇並在社群上迅速爆紅。

臨近年底節日，各種歡聚場合免不了要互送禮物，Food & Wine網站撰稿人米勒（Merlyn Miller）表示，她一向主張參加派對時除了帶瓶葡萄酒外，還應該給主人準備其他禮物；因為葡萄酒已逐漸變成一種「預設」禮物，背後並沒有太多心意，此外派對結束後主人往往會剩下一堆葡萄酒，若能收到一些不同的禮物會讓他們更開心。

米勒指出，像「生活教主」瑪莎·史都華（Martha Stewart）與電視名廚伊娜·加滕（Ina Garten）這樣的社交達人，都會盡量避免送主人葡萄酒。史都華曾透露，她喜歡送人一打自家雞下的蛋；而加滕的禮物則五花八門，從Graza橄欖油到海鹽焦糖都有。米勒說，這些都是很棒的主意，但並非每個人都自己養雞，也未必能送得起每瓶20元的橄欖油；所幸現在一款來自人氣超市Trader Joe's（TJ）的新潮禮物，價格僅需4元。

TJ先前推出的迷你帆布提袋，曾多次在網路爆紅，通常一上架就迅速售罄。如今，這家連鎖超市又推出了新款迷你提袋，可當作一份可愛又經濟的禮物，且袋內還藏著甜蜜的驚喜。

附軟糖的TJ迷你購物袋網路瘋傳

這家以航海風格為主題的連鎖超市日前推出了新款「軟糖迷你購物袋」，是顧客在結帳時可能會拿到的大型TJ紙袋的迷你版；每個小袋子裡都有個密封的塑膠袋，裡面裝滿各式軟糖。這些軟糖的風味與顏色皆來自水果與蔬菜汁等天然成分，造型則仿造TJ的標誌或商品，如木槿花、起司、TJ標誌、迷你帆布提袋等。

消費者可以在當地TJ的糖果貨架，或陳列新商品與季節商品的專區中找到這些售價3.99元的「軟糖迷你購物袋」，作為實惠的送禮選擇。不過，許多粉絲已經在社群媒體上分享了這些裝滿軟糖的小提袋，可能很快就會被搶購一空。

如何將TJ迷你購物袋連同軟糖送人

米勒表示，由於這些袋子裝滿了密封在塑膠袋中的常溫保存軟糖，可以現在就開始囤貨，以便在整個節日季送禮；除了作為拜訪主人的伴手禮，它們也是填滿聖誕襪的好選擇，或是學期結束時送給老師的禮物。

這款TJ好物的魅力之一在於價格：4元的禮物能輕鬆購買好幾份，也不致讓荷包大失血；若預算寬裕，也有人會在這些小袋子裡多放幾樣東西。袋子容量足夠裝下巧克力棒、口香糖，甚至TJ的禮品卡。而且多虧了這可愛的迷你購物袋包裝，在送出這份禮物時，完全不需再額外包裝。