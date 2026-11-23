Costco擁有超過900家實體門市，也透過CostcoGrocery提供線上購物服務。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國網路雜貨市場持續擴張，本文依顧客評價整理9家受歡迎網路超市，從會員制度、配送服務到商品特色，分析各平台優勢。

美國網路雜貨市場持續成長，消費者透過手機或電腦，就能購買生鮮蔬果、日常食品及各國特色食材，並選擇到店自取或配送到家。美食網站「The Daily Meal」整理顧客評價，列出九家受到消費者青睞的網路超市，包括沃爾瑪 、亞馬遜 、Costco 及Weee!等，從商品種類、價格、會員制度到配送服務，介紹各平台特色。

根據市場數據預測公司（Market Data Forecast）的預測，美國電子商務雜貨市場2025年規模達2170.4億美元。數位商務360（Digital Commerce 360）2026年6月報告指出，網路雜貨銷售額已連續六個季度成長超過20%，預估到2034年美國市場規模可能接近9000億美元。消費者選擇網購主要是看中便利性，以及能買到當地商店較難取得的食品。

1. Hungryroot：結合食材配送與餐點計畫

Hungryroot由Ben McKean於2015年創立，結合健康飲食、生鮮購物及餐點規畫服務。消費者填寫飲食需求，例如高蛋白飲食或乳糖不耐症，平台便每周配送新鮮食材、零食及即食餐點，並提供食譜。

Hungryroot在Trustpilot獲得4.1顆星、超過7000則評論。顧客肯定食材品質及客服處理效率，有使用者形容這是「無需真正制定膳食計畫的膳食計畫」。執行長McKean表示，公司2025年營收達7億美元，年增55%，另有90%的顧客表示健康狀況有所改善。

2. Walmart+：生鮮配送與多項會員福利

沃爾瑪（Walmart）透過Walmart+會員計畫拓展網路雜貨市場。會員訂購超過35美元的雜貨，可享免費標準配送，非易腐商品也有隔日或兩日免費配送服務。顧客可透過官網或App購物。

Walmart+目前每月收費12.95美元或每年98美元，新會員可享30天、1美元試用。其他福利包括加油折扣、免費藥品配送，以及Peacock或Paramount+串流服務二選一。顧客肯定配送便利性，有TikTok用戶表示，使用服務後省下往返40英里的車程。平台另提供InHome服務，可由員工將商品送進住家或車庫。

沃爾瑪（Walmart）透過Walmart+會員計畫拓展網路雜貨市場。(路透)

3. Misfits Market：低價銷售外觀不完美蔬果

Misfits Market由Abhi Ramesh於2018年創立，最初以低價銷售外觀不規則、但品質良好的蔬果為主，如今已擴大至肉類、乳製品、烘焙食品及家庭清潔用品。

平台在Trustpilot獲得4.3顆星，顧客肯定食材新鮮、價格合理、配送及包裝品質，也喜歡透過平台嘗試平時較少購買的商品。一名Reddit用戶表示：「我買它就是為了嘗試一些我們平時不會吃到的東西。」Misfits Market採每周配送，但不收訂閱費，也沒有最低訂購要求，顧客可自行修改預選商品。公司2022年收購競爭對手Imperfect Foods。

4. Amazon Prime／Amazon Fresh：會員享生鮮配送

亞馬遜（Amazon）透過Prime會員服務進入網路雜貨市場。部分地區的會員訂購超過25美元的雜貨，可享當日免費配送，商品來自亞馬遜物流中心及當地雜貨店。Amazon Fresh原本是額外付費服務，2019年底併入Prime會員服務。

Prime會員目前每月收費14.99美元或每年139美元，提供非易腐商品配送及影音串流等福利。消費者肯定生鮮配送的便利性，也有人指出部分商品價格比一般超市便宜。若每月額外支付9.99美元，或每年99.99美元，還可享有全食超市（Whole Foods Market）無限次配送服務。

5. Boxed：免會員費的大宗商品購物平台

Boxed成立於2013年，目前隸屬MSG Distributors公司，提供類似大型倉儲超市的網購體驗，但一般消費者不必支付會員費。平台販售大宗食品、部分冷凍及新鮮食品，以及Kirkland Signature、Berkley Jensen和Member's Mark等品牌商品，訂單滿29美元即可免運費。

Boxed在Trustpilot有77%的評論者給予五星評價，在Trustindex及Influenster分別獲得4.2及4.5顆星。顧客肯定商品種類、配送速度、包裝及價格。Boxed曾因拒絕收取針對女性商品加價的「粉紅稅」受到關注，2023年申請破產保護並短暫關閉，2024年重新上線。

6. Thrive Market：主打有機與天然食品

Thrive Market被形容為Costco與Whole Foods的結合，主打有機、天然及非基因改造食品，讓消費者以較實惠價格批量購買。平台2014年上線，截至2025年3月已有160萬名會員，年營收超過7億美元。

Thrive Market在Trustpilot累積近7000則評論，獲得4.0顆星。顧客肯定商品品質及客服服務，也有人喜歡在平台購買當地商店較難找到的純素食品及嬰幼兒食品。會員費為每月12美元或每年60美元，可選購超過7000種商品，並享有價格匹配、定期促銷及訂閱配送優惠。

7. iHerb：超過5萬種商品 配送全球180多國

iHerb成立於1996年，主要販售維生素、抗氧化劑、運動營養補充品及助眠產品，也提供零食、香料、茶葉、穀物、蛋白棒及調味料等食品雜貨，目前配送範圍涵蓋180多個國家及地區。

iHerb商品超過5萬種，不採會員制，訂單滿30美元即可免運費。消費者肯定商品種類、價格及出貨速度，也喜歡在平台找到當地商店沒有販售的商品。其App在Google Play獲得4.7顆星，在App Store獲得4.8顆星。顧客也稱讚客服處理訂單問題的效率。

8. Weee!：亞洲食品與特色食材選擇豐富

Weee!自稱是美國最大的線上亞洲超市，提供東亞、東南亞及南亞多國食品，部分地區可享次日配送。商品包括亞洲食材、乾貨及調味料，讓消費者不必專程前往大型亞洲超市，也能購買各類特色食品。

顧客肯定平台商品種類及價格，有Google Play用戶形容它是「亞洲食品雜貨版的亞馬遜」。消費者也指出，平台提供烹調正宗菲律賓菜所需的食材，以及許多當地商店不容易找到的商品。Weee!另於2024年推出MasGusto線上商店，提供中美洲、南美洲及加勒比海地區食品配送服務。

9. Costco：線上購物兼具生鮮與非生鮮配送

Costco擁有超過900家實體門市，也透過CostcoGrocery提供線上購物服務。消費滿75美元，非易腐商品可享免費兩日配送；生鮮食品則透過Instacart提供當日配送，另有數百種僅限線上販售的商品。

Costco每年會員費從65美元起，並提供100%滿意保證。該公司2026年獲Caliber評為美國財富30強企業中最受歡迎及最值得信賴的公司之一，Google評價達4.8顆星。部分顧客認為，網購價格雖略高，但能減少衝動消費，也省去逛賣場的時間。一名Reddit用戶表示：「我寧願多花點錢送貨上門，也不想逛遍整個商店，最後買十件不需要的東西。」