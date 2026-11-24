貴婦超市Erewhon 749元感恩節餐 讓Aldi 39元餐像免費
Erewhon以749元推出高價感恩節外送餐，對比Aldi僅39元的10人套餐，凸顯節慶餐點價格落差與消費者對預製大餐的需求。
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Erewhon以749元推出高價感恩節外送餐，對比Aldi僅39元的10人套餐，凸顯節慶餐點價格落差與消費者對預製大餐的需求。
加州頂級超市Erewhon推出了一款售價高達749元的「終極」感恩節外送套餐。這款價格不斐的套餐可透過Erewhon官網訂購並送貨上門，可供8至10人享用。
套餐包含一隻大型放養烤火雞、烤蔬菜餡料、烤彩虹胡蘿蔔、抱子甘藍、蒜香馬鈴薯泥、火雞肉汁和一個深盤南瓜派，但蔓越莓醬需要另行購買。
「Erewhon的終極盛宴為你呈現一頓完整的節日大餐，」該超市網站上寫道，「這份精心挑選的套餐將傳統節日元素完美融合，為你帶來一場饕餮盛宴。」
這家連鎖超市還提供價格較親民的節日盛宴版本，售價439元，可供4至6人享用；以及售價340元的素食版本，同樣可供4至6人享用。素食版本包含薑黃千層麵、杏仁四季豆、野米餡料、抱子甘藍、山藥泥和南瓜派。
Erewhon在南加州擁有14家分店，以其昂貴的獨家商品而聞名。最引人注目的是，這家超市出售售價高達20元的冰沙，並且曾因限時推出的新奇產品而走紅網絡，例如一顆售價20元的草莓和一杯12元的「聖水」。
但如果你想尋找更經濟實惠的感恩節現成大餐，Aldi的感恩節套餐僅售39元，可供10人享用。
這套價格親民的感恩節套餐包括一隻16磅重的火雞、餡料、地瓜、夏威夷甜麵包捲、蔓越莓乾、豌豆、胡蘿蔔、芹菜、南瓜派食材、牛奶和鮮奶油。
「感恩節不應該需要計算機或優惠券策略，」Aldi執行長麥格拉斯(Atty McGrath)在新聞稿中指出，「在Aldi，顧客只需不到39元，就能為10人準備一隻16磅重的火雞和經典的感恩節大餐。無需任何繁瑣的步驟。只需一份物美價廉的美味佳餚。」
隨著感恩節宴請成本的上升，預製食品可能對消費者更具吸引力。根據LendingTree的最新調查，2026年舉辦感恩節宴的美國人預計平均花費427元用於食品、飲料和家居用品，比去年增長3%。
調查還顯示，51%的美國人正在考慮今年舉辦感恩節宴，低於2025年的59%。
食品價格本身也在上漲，根據消費者物價指數，10月份食品雜貨價格上漲了0.4%，外出用餐(包括餐廳和速食)價格上漲了0.5%。
這份749元套餐主打完整節慶大餐，包含大型放養烤火雞、烤蔬菜餡料、烤彩虹胡蘿蔔、抱子甘藍、蒜香馬鈴薯泥、火雞肉汁與深盤南瓜派，但蔓越莓醬需另行購買。 除了749元的終極套餐外，Erewhon還有439元、可供4至6人享用的節日盛宴，以及340元的素食版本，同樣適合4至6人，內容包含千層麵、四季豆、野米餡料等。 Aldi的感恩節套餐僅39元就能供10人享用，內含16磅火雞、餡料、地瓜、甜麵包捲、蔬菜與南瓜派食材等，執行長也強調顧客不必計算機或優惠券就能輕鬆準備。
精華 FAQ
這份749元套餐主打完整節慶大餐，包含大型放養烤火雞、烤蔬菜餡料、烤彩虹胡蘿蔔、抱子甘藍、蒜香馬鈴薯泥、火雞肉汁與深盤南瓜派，但蔓越莓醬需另行購買。
除了749元的終極套餐外，Erewhon還有439元、可供4至6人享用的節日盛宴，以及340元的素食版本，同樣適合4至6人，內容包含千層麵、四季豆、野米餡料等。
Aldi的感恩節套餐僅39元就能供10人享用，內含16磅火雞、餡料、地瓜、甜麵包捲、蔬菜與南瓜派食材等，執行長也強調顧客不必計算機或優惠券就能輕鬆準備。
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