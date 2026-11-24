加州頂級有機超市Erewhon。路透

AI摘要 文章摘要整理： Erewhon以749元推出高價感恩節外送餐，對比Aldi僅39元的10人套餐，凸顯節慶餐點價格落差與消費者對預製大餐的需求。

加州 頂級超市Erewhon推出了一款售價高達749元的「終極」感恩節 外送套餐。這款價格不斐的套餐可透過Erewhon官網訂購並送貨上門，可供8至10人享用。

套餐包含一隻大型放養烤火雞、烤蔬菜餡料、烤彩虹胡蘿蔔、抱子甘藍、蒜香馬鈴薯泥、火雞肉汁和一個深盤南瓜派，但蔓越莓醬需要另行購買。

「Erewhon的終極盛宴為你呈現一頓完整的節日大餐，」該超市網站上寫道，「這份精心挑選的套餐將傳統節日元素完美融合，為你帶來一場饕餮盛宴。」

這家連鎖超市還提供價格較親民的節日盛宴版本，售價439元，可供4至6人享用；以及售價340元的素食版本，同樣可供4至6人享用。素食版本包含薑黃千層麵、杏仁四季豆、野米餡料、抱子甘藍、山藥泥和南瓜派。

Erewhon在南加州擁有14家分店，以其昂貴的獨家商品而聞名。最引人注目的是，這家超市出售售價高達20元的冰沙，並且曾因限時推出的新奇產品而走紅網絡，例如一顆售價20元的草莓和一杯12元的「聖水」。

但如果你想尋找更經濟實惠的感恩節現成大餐，Aldi的感恩節套餐僅售39元，可供10人享用。

這套價格親民的感恩節套餐包括一隻16磅重的火雞、餡料、地瓜、夏威夷甜麵包捲、蔓越莓乾、豌豆、胡蘿蔔、芹菜、南瓜派食材、牛奶和鮮奶油。

「感恩節不應該需要計算機或優惠券策略，」Aldi執行長麥格拉斯(Atty McGrath)在新聞稿中指出，「在Aldi，顧客只需不到39元，就能為10人準備一隻16磅重的火雞和經典的感恩節大餐。無需任何繁瑣的步驟。只需一份物美價廉的美味佳餚。」

隨著感恩節宴請成本的上升，預製食品可能對消費者更具吸引力。根據LendingTree的最新調查，2026年舉辦感恩節宴的美國人預計平均花費427元用於食品、飲料和家居用品，比去年增長3%。

調查還顯示，51%的美國人正在考慮今年舉辦感恩節宴，低於2025年的59%。

食品價格本身也在上漲，根據消費者物價指數，10月份食品雜貨價格上漲了0.4%，外出用餐(包括餐廳和速食)價格上漲了0.5%。