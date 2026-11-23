Beckham飯店系列枕頭。圖取自Amazon.com

AI摘要 文章摘要整理： 亞馬遜黑色星期五特賣期間，Beckham飯店系列2入大號枕頭以41.96元、30%折扣販售，主打飯店級舒適、可機洗與側睡仰睡支撐。

想讓家中的床睡起來更像豪華飯店嗎？Beckham飯店系列枕頭，正是在一連串節日來臨前，提升睡眠品質所需的升級。在亞馬遜 （Amazon）已開跑的「黑色星期五 」特賣活動中，一組兩個大號枕頭僅41.96元（價格以網站標示為準），享30%折扣。

今日美國（USA Today）報導，每個枕頭均採用透氣的100%純棉枕套，並填充柔軟且具中度支撐的人造羽絨。設計上特別考量側睡與仰睡者需求，8英吋的蓬鬆高度能整晚提供穩定的支撐；此外，枕頭可機洗，輕鬆維持寢具的清新潔淨。

因此，若一直想以實惠的價格將飯店級的舒適感帶入自家臥室，這組枕頭值得趁黑五 優惠時入手。

除了提供柔軟舒適的飯店級體驗外，Beckham飯店系列床用枕頭還具備多項專為提升睡眠品質而設計的特色：

- 柔軟透氣的棉質枕套：採用100%純棉、250織的枕套，有助空氣流通，整夜保持涼爽舒適。

- 支撐性佳的人造羽絨枕芯：每個枕頭內含1050克中空纖維人造羽絨，提供柔軟且中等硬度的觸感，能維持形狀且不含羽毛或羽管。

- 側睡與仰睡者的理想選擇：8英吋的蓬鬆高度與均勻分布的填充物，提供穩定的支撐，讓頭部保持適度抬高，且枕頭不會變扁。

- 枕套通過國際環保紡織和皮革協會（OEKO-TEX）認證：棉質枕套通過STANDARD 100認證，讓消費者對材質更安心。

- 實用的兩入組：每組含兩個尺寸為20 x 28英吋的大號枕頭，適合搭配queen或full尺寸的床鋪使用。

- 易於清洗與保養：以溫和模式機洗並自然晾乾，讓枕頭保持清新蓬鬆，隨時提供舒適的睡眠體驗。

亞馬遜「黑色星期五」促銷時間

今年亞馬遜的黑色星期五促銷活動即日起持續至11月30日，購物者享有為期12天的優惠活動，橫跨11月26日的感恩節、11月27日的黑色星期五，以及11月30日的網路星期一。