OXO不鏽鋼多功能刮刀。圖取自Amazon.com

AI摘要 文章摘要整理： HuffPost撰稿人分享，OXO多功能刮刀因小巧實用、可切分食材與刮淨殘渣，成為廚師與家用廚房都值得入手的高CP值工具。

哈芬登郵報(HuffPost)撰稿人Marissa Miller分享，她身為廚師的丈夫把OXO不鏽鋼多功能刮刀視為廚房必備。這款要價15元、在亞馬遜 (Amazon )獲得將近2萬則評論的工具，能刮淨砧板、分切食材，也能均勻分割麵團。

Marissa Miller的丈夫，是兩人居住城市裡最受歡迎餐廳之一的廚師，不難想像她家狹小廚房裡存放的每樣東西，都必須實用又順手。這款在亞馬遜累積逾1.9萬則評論、曾在網路爆紅的OXO多功能刮刀已成為她們備餐流程的固定班底；它能將食材從一個表面或容器挪到到另一個、刮淨砧板上的食物或殘渣、分配食材分量、刮平乾料，用途可隨你的烹飪創意無限延伸。Miller的丈夫鼓勵手下廚師在整段出餐時段隨身攜帶這把不起眼的刮刀，在家備一把也好處多多。

這款OXO Good Grips不鏽鋼多功能刮刀與切刀售價15元、體積小，不占空間，是花小錢、效用大的廚房工具，雖然知道的人不夠多，但絕對值得一試。

現在Miller不用自己珍視的刀去清理砧板，以免刀鋒變鈍，而是用這項專用工具邊處理邊清理或分類食材。OXO的刀片鋒利到能俐落切開粗纖維、質地較硬的蔬菜，但又不到需要刀鞘的程度。對她來說，把食物從鍋中鏟起而不沾黏通常很棘手。OXO刮刀像鍋鏟但更精準，能俐落把沾黏食物從烤盤或平底鍋分離，只是在鑄鐵鍋上使用時要小心，因為鑄鐵鍋不適合和不鏽鋼器具硬碰硬。

過去用鈍刀，有時刀子會陷進食物裡，但切不乾淨。OXO刮刀能切得精準銳利，碎屑更少，讓人更想吃。其扁平設計也便於以特殊角度或從正上方下刀，適合各種形狀與質地的料理。Miller最喜歡的是其握把設計位置較高，遠離熱騰騰的料理，可避免燙傷。另外，內建以四分之一英寸為單位的刻度尺，可均勻分割麵團。

Miller下廚時，總是期待能進入一種專注、順手的節奏，盡量少停下來休息。烹飪會讓手濕黏，所幸OXO刮刀橡膠握把能防滑，手濕濕的也不怕，因此她不必每做一步就把手擦乾，還有OXO刮刀握起來像枕頭一樣軟觸感，握久了，或拿來對付堅硬頑固的食材，都還是很舒服。