退休族上超市前應先盤點存貨、設定預算，並留意6類容易造成浪費、增加支出的商品。示意圖，非新聞當事者。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 專家提醒退休族上超市前先盤點家中存貨、設定預算並比較單價，避免因特價、大包裝、易腐品與反季節商品而增加浪費與支出。

退休 後收入通常較固定，日常採買若缺乏規畫，促銷、特價和大包裝看似划算，累積起來卻可能成為負擔。美國消費者金融專家提醒，食品支出是退休家庭的重要開銷，上超市前應先盤點存貨、設定預算，並留意6類容易造成浪費、增加支出的商品。

1. 家中已有的食物

採買前先整理櫥櫃、冰箱和冷凍庫，確認現有食材，避免重複購買。過期或不打算食用的食品應適時清理，剩菜也要安排料理。消費者金融專家基爾戈爾建議，有時只需買新鮮蔬菜或罐裝番茄搭配家中食材，不必為了一餐重新買齊所有材料。先用完存貨再添購新品，才能減少浪費。

2. 不必要的額外商品

購物車裡除了必需品，常多出零食、飲料或臨時起意的商品。基爾戈爾指出，許多人聲稱會遵守預算，實際上卻沒有真正編列預算。無論使用試算表，或簡單寫在紙上，都比憑感覺消費更能掌握支出。退休族可先訂下每週採買上限，避免小額加購逐漸累積。

3. 用不到的特價品

折扣不代表值得買。與其看到促銷就囤貨，不如參考每週優惠資訊，依折扣食材安排菜單，也可留意清倉區、降價區及即將到期的肉類。超市電子優惠券若操作不熟悉，可向客服櫃檯詢問，但前提仍是商品確實用得上。

4. 單價不划算的大包裝

好市多、山姆會員店等倉儲式賣場受到不少退休人士歡迎，但大包裝不一定最省錢。基爾戈爾建議，可找家人、朋友或鄰居共同購買、分攤商品，也要比較單位價格；中型包裝有時反而更划算。若貨架沒有標示單價，可用手機計算器換算，別只看包裝大小或折扣標示。

5. 容易腐壞的食品

肉類、水果和蔬菜若無法及時吃完，變質後便等於浪費。退休規畫公司MDRN Capital創辦人西爾克塞納提醒，對獨居或僅與配偶同住的長者，大量採購易腐食品尤其不划算。他也建議避免購買切好的水果，因為加工後價格通常較高；例如切好的鳳梨可能要5美元以上，整顆購買則約2至3美元。非知名品牌商品也可作為省錢替代選擇。

6. 反季節農產品

非當季蔬果往往價格較高。基爾戈爾建議，可到農場、果園或農夫市集採買，先了解當季盛產的食材，再依此安排菜單。他指出，選擇當季食材通常至少能省下15%的費用。

專家提醒，精打細算並非一味少買，而是依實際需求採購。退休族若能先盤點存貨、做好預算、比較單價並掌握季節，就能減少食物浪費，讓固定收入更有效運用。