樂高（Lego）。路透

AI摘要 文章摘要整理： 樂高新款Book Nook書店套組以微型雙層書店造型吸睛，具文學彩蛋與可展示細節，成為送給愛書人與收藏者的實用禮物。

每座書架上難免會有個空隙，讓書無法直立，樂高（Lego）的新款經典系列「書店：書擋擺飾」（Bookstore: Book Nook）正是為此而設計；這座微型書店能放入真實藏書的縫隙間，有如故事中的故事。

Dengarden報導，這個「書擋擺飾」在關閉時，像藏身於書背之間的迷人店面；打開後，便會發現兩層樓的內部空間，擁有優雅的陽台、螺旋狀樓梯、舒適的閱讀角落，以及專為駐店作家打造的溫馨工作區。套組還內附一位作家與一位讀者的人偶，讓這間書店從開業第一天起便擁有專屬角色。

而其中的細節更讓這一樂高套組物有所值，組合過程中會發現其對著名文學作品的致敬元素，包括一座金杯、一枚放大鏡以及一尊黑貓雕像；玩「猜猜這是哪部作品的彩蛋」的遊戲，正是樂趣的一部分，也是個絕佳的理由，讓人從書架上抽幾本真實的書來查閱資料。

「書擋擺飾」套組共有1690個零件，專為18歲以上的成人樂高迷所設計，而非僅供打發午後時光的消遣。組裝完成後，尺寸約為高7.5英吋、寬15.5英吋、深2.5英吋，可擺放在書架或書桌上展示。售價為149.99元。

搶先入手者似乎都為之著迷，一位原本只是為了填補書架空隙而購買的消費者，結果卻收穫更多。他表示，原本是為了填補書架上的一點空隙而買，這套組實在太棒了；雖然貼紙數量頗多，但組裝過程很愉快，加上一大堆小巧隱藏細節與秘密，讓它成為一間完美的迷你書店，可以與真實的書籍並列擺放。

另一位粉絲對說明書的喜愛程度不下於模型本身。她指出，組裝過程太有趣了，她超愛那些隱藏的小細節，以及組裝說明書中對它們的解說，將她最喜歡的兩大嗜好完美結合，擺在書架上看起來超棒；請將貼紙的警告視為溫和的提醒，多一些耐心，並保持雙手穩健。

這是一份送給身邊愛書人、作家或如假包換藏書狂的絕佳禮物，特別是那些書已多到書架空間不足的人。它也適合擺放在居家辦公室、閱讀角落，或是需要增添些個性的書桌上；若正在打造一個適合寒冷季節的溫馨角落，這間永不打烊且無需補貨的書店，將是最好的點綴。