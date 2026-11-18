一項意料之外的費用讓一些不滿華夫屋(Waffle House)的顧客，對這家總部位於喬治亞州的連鎖餐廳表示強烈不滿，甚至發起抵制。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 華夫屋因外帶訂單加收20%費用引發顧客反彈，網路上出現抵制與批評聲浪，外帶費與小費爭議也再度成為焦點。

一項意料之外的費用讓一些不滿華夫屋(Waffle House)的顧客，對這家總部位於喬治亞州 的連鎖餐廳表示強烈不滿，甚至發起抵制。

一位Reddit用戶近日在論壇上分享了當地華夫屋的告示，稱所有外帶訂單將加收20%的費用。告示顯示，其中10%據稱是支付給準備訂單的服務員，剩餘的10%則是外帶費。

華夫屋主打南方風味美食，在美國擁有超過2000家分店，其中大部分24小時營業，以滿足顧客的需求。

這位憤怒的顧客在貼文中寫道：「華夫屋？？？這也太糟糕了吧⋯⋯」四個問號大概是為了強調他們的憤慨。

留言區裡一片嘩然，許多人紛紛表達了同樣的憤怒，有些人甚至用華夫屋那個令人作嘔的綽號「糟糕之家」(Awful House)來稱呼它。

「我從沒在這家店吃過，現在看來以後也不會了，」一位網友說。

「我的理解是，要嘛付10%的外帶費，要嘛就別想拿到你的餐，」另一位網友揮舞著拳頭說道。

「這簡直就是不正當的商業行為。感覺很不誠實。價格就應該這麼定。如果貴20%，那就貴20%吧。」第四位網友建議。

「這10%的外帶費其實是讓你為外帶盒和塑膠餐具買單。」一位網友指出。

「華夫屋早就這麼做了，但很多地方也開始效仿。現在的趨勢是盡可能地把經營成本轉嫁給顧客，以提高企業利潤，這讓我很生氣，」另一位顧客抱怨道。

這些討論與上周北卡羅來納州一位女士，在網上瘋傳的餐廳收據事件類似；收據上顯示，她打包剩下的義大利麵時，被收取了6元的外帶費。

另一位Reddit用戶表示，選擇外帶的人實際上錯過了華夫屋真正的魅力：在店內用餐的樂趣。

「誰會去華夫餅屋打包外賣？去那兒，坐下來，吃點東西，順便看看一兩場拳擊比賽。那是吃飯看表演的地方，不是給你打包外賣的，」他們堅持道。

一位「小費反對者」或「反小費人士」提出了這個有問題的漏洞：「假裝你要在店裡吃，等食物一上來，就拿出你帶來的容器把食物裝進去。然後結帳，別給小費。」

根據最近的一項研究，78%的美國人對「小費膨脹」現象感到厭倦，認為這是一種「荒謬」的敲詐勒索行為；42%的人表示，如果遇到態度不友善、不樂於助人或冷漠無情的店員，他們完全可以不給小費。

此外，越來越多的美國人感到被餐飲店和商店裡那些原本就已高額的帳單上額外添加的隱性費用和意外附加費所「騷擾和敲詐」。

WalletHub的最新數據顯示，五分之二的消費者認為，無論在何種場合或情況下，都應該在全國範圍內禁止給小費。