全美各地的Prime會員可直接透過亞馬遜網站或購物應用程式，向參與Uber Eats計畫的餐廳下單。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 亞馬遜改與Uber Eats合作，Prime會員可在亞馬遜平台點餐，滿25元免外送費並享新客折扣，但仍需支付稅金、服務費與小費。

已習慣免費外送服務的亞馬遜 Prime會員正面臨一大變動，這項會員資格中最被低估的福利之一，即將由新的合作對象提供服務。每日郵報報導，這家零售巨頭已終止與餐飲外送平台Grubhub長達四年的合作關係，先前該合作讓Prime會員能享有免費的Grubhub+會員資格，以及一系列外送折扣優惠。

在消費者開始惋惜晚餐外送優惠消失之前，亞馬遜已與Uber Eats達成一項新合作，且吸引力同樣令人難以抗拒。

根據新的協議，全美各地的Prime會員可直接透過亞馬遜網站或購物應用程式，向參與Uber Eats計畫的餐廳下單。

最吸引人的亮點是，符合資格且金額達25元或以上的餐飲訂單可享米免費外送服務，且無需另註冊Uber Eats帳戶。

此外，還有專為新會員準備的優惠，前兩筆符合資格且金額至少25元的訂單，每筆均可享20元折扣。此促銷活動將持續至11月18日，常點外送餐飲者這項優惠。

亞馬遜表示，這項新合作關係每年可為會員節省超過175元，不過此估算係基於典型訂購習慣及折扣，並與未持有Uber One會員資格的Uber Eats用戶進行比較。

這項變動對忠實的Grubhub客戶來說，可能是個壞消息，尤其是已習慣依賴免費會員資格享受免費外送餐飲的用戶。

亞馬遜點餐免配送費、降低服務費以及獨家促銷活動，最初於2022年推出，並於2024年擴展為Prime會員的福利。

不過，已啟用免費Grubhub+服務的Prime會員卻意外獲得了喘息空間。亞馬遜在一封電子郵件中透露，Grubhub已將免費會員資格延長至2027年12月31日，意味消費者現在仍可繼續使用這項服務；不過，消費者將無法再透過亞馬遜下單點餐，必須直接前往Grubhub網站才能享有現有優惠。

亞馬遜這項新的合作關係雖帶來不少便利，但顧客在興奮地訂餐前，仍有幾項細節需要確認。

25元的最低消費額是計算稅與附加費用前的金額，Uber合作夥伴常見問題解答確認，結帳時仍會加收服務費、稅金、小費及其他適用費用。

此外，顧客必須透過亞馬遜前往Uber Eats下單，才能享有Prime會員配送優惠，而非僅是開啟一般的Uber Eats應用程式。

對於現有的Uber Eats用戶來說，還有一項令人困擾之處，透過亞馬遜下單的訂單會與他們平時的Uber Eats帳戶分開處理，包括訂單紀錄與付款方式。