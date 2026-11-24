Plume de Paon孔雀羽毛系列白金耳環。圖／Boucheron提供

AI摘要 文章摘要整理： Boucheron推出2026年Plume de Paon孔雀羽毛系列，邀阮經天入鏡詮釋野性古典美，並以白金、鑽石與海藍寶石打造輕盈奢華的羽毛珠寶。

法國頂級珠寶品牌Boucheron寶詩龍近期發表了2026年最新Plume de Paon孔雀羽毛系列珠寶，並涵蓋耳環、項鍊、戒指與胸針等作品。同時邀請金馬影帝阮經天入鏡，在大地色系的造型中加入孔雀羽毛胸針，體現Boucheron古典與充滿生命力的野性自然風格。

阮經天過去曾以「命中注定我愛你」走紅，並以「艋舺」斬獲金馬影帝，近年更以「查無此心」與犯罪電影「周處除三害」演技大爆發，強勢重返事業巔峰。從昔日偶像劇小生到充滿故事感的實力派演員，阮經天近期更以「狂忘警探」在威尼斯影展 頗獲好評，強大氣場並與法國高級珠寶世家的跨世代蛻變彼此呼應。

自1858年創立以來，Boucheron創辦人菲德烈克・寶詩龍（Frédéric Boucheron）深受自然界不受拘束的生命力所吸引，像是經典的常春藤項鍊便展現無入而不自得的野性與有機，而1860年催生的Plume de Paon系列，更在歷經一個半世紀的時光淬鍊後，將自然界的羽毛轉化為充滿生命姿態的奢華珠寶，華美、栩栩如生。

Boucheron全新Plume de Paon孔雀羽毛系列珠寶選用白金750材質打造，結合精湛鑲嵌鑽石與海藍寶石工藝。垂墜的梨形海藍寶石如清澈水珠般輕落於羽端，在白金與美鑽相互映襯下綻放澄澈光芒。無論是耳際搖曳或指間層疊，立體流暢的工法突顯羽毛的纖細質感，不僅呈現隨風飄揚的微雕工藝，更為頂級珠寶注入清新浪漫的當代靈魂。

Plume de Paon孔雀羽毛系列白金戒指。圖／Boucheron提供

Boucheron以Plume de Paon孔雀羽毛系列曼妙捕捉羽毛的飄逸飛揚。圖／Boucheron提供

阮經天配戴Boucheron最新Plume de Paon孔雀羽毛胸針，展現紳士型男的閃耀風格。圖／Boucheron提供