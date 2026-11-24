Horsebit馬銜鍊黃金鑽飾項鍊。圖／GUCCI提供

AI摘要 文章摘要整理： GUCCI以經典Horsebit馬銜鍊為核心，推出全新高級珠寶與腕表系列，融合百年馬術工藝、現代金工設計與義式奢華風格。

穿梭於電影敘事般的經典光影，GUCCI發表全新Horsebit馬銜鍊系列高級珠寶與腕表。此系列源自1940年代末期工匠手稿的馬術靈感，歷經近百年演化，如今在創意總監Demna與金工工藝催化下，將傳統馬具金屬件轉化為手腕與頸間的優雅、狂妄與奢華。

GUCCI Horsebit（馬銜鍊）始於1921年Guccio Gucci結合托斯卡納皮革工藝與英倫馬術文化。1953年，品牌首度將雙環金屬轉化為樂福鞋裝飾並拓展海外，1955年更延伸至手袋，確立跨品類的識別密碼。50至60年代在名流加持下紅遍全球，1985年前後更躋身紐約大都會藝術博物館典藏；其風格兼具休閒與貴族正式感，內在象徵義大利 工藝與國際生活方式。

全新珠寶作品展現貴金屬與鑽石交織的豐富層次。多款項鍊涵蓋溫潤黃金鍊條，以及黃金與白金材質的大、小型吊墜皆鑲嵌上璀璨鑽石：Contrarié戒指則以鑲鑽黃金精緻演繹，重現指間俐落風格。手鍊系列同樣精彩，無論是流線感的鑲鑽黃金鏈條手鍊，抑或具備立體切面與純粹線條的雕塑感黃金手環，均將微型金工質感展露無遺。

Horsebit系列腕表則回歸極簡洗練風格，表款以精鋼材質打造經典馬銜鍊造型鍊帶，搭配高雅的銀色面盤，汲取1970年代品牌首度將馬銜鍊延伸至時計作品的基因，更將前衛與實用融為一體。簡潔不失張力的輪廓，隨手擺動散發義式時尚氣息。

從馬術文化得到靈感轉化成為精品設計的Horsebit，不僅出現在鞋履、服裝，同時也在珠寶上成為高辨識度的GUCCI幾何符碼。圖／GUCCI提供

Horsebit系列腕表回歸極簡洗練風格，以精鋼材質打造經典馬銜鍊造型鍊帶。圖／GUCCI提供

Horsebit馬銜鍊黃金戒指。圖／GUCCI提供