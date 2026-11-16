我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新007出爐 蝙蝠俠接任詹姆士龐德：一生最大榮耀

1/3紐約客吃不飽…130萬人靠食物援助 逾半有工作

這款超細纖維床單組 讓冷天裡一夜好眠

編譯尤寶琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Casa Platino超柔軟磨毛超細纖維床單組。圖取自Amazon.com
Casa Platino超柔軟磨毛超細纖維床單組。圖取自Amazon.com

AI摘要

文章摘要整理：

這款Casa Platino超柔軟磨毛超細纖維床單組以16元低價提供舒適、耐用且適合深口袋床墊的高CP值選擇。

在寒冷的月份裡，寢具的好壞似乎比一年中的其他時間都更重要。在那些寒冷的清晨，當你無事可做時，沒有什麼比裹在柔軟舒適的寢具中更令人愜意的事了。柔軟的磨毛超細纖維床單是最好的寢具之一。一條好的被子或羽絨被也值得推薦，但真正決定一夜好眠的還是你選擇的床單。

當你第一次蜷縮在Casa Platino超柔軟磨毛超細纖維床單組裡時，你就會知道你做出了明智的選擇。這款床單組目前售價僅16元，但不知道這個價格會持續多久。

這款床單組擁有你夢寐以求的高端寢具的所有優點，但價格卻十分親民。它耐用且舒適。套裝組包含一條床包、一張床單和兩個枕頭套。每件單品都可機洗，不易褪色、不易起皺、不易縮水。此外，床包底部配有結實的鬆緊帶，即使多次洗滌也不易變形。該套組已通過Oeko-Tex認證，這意味著生產過程中未使用任何有害化學物質。

很少床單布料比磨毛超細纖維更舒適。它輕盈柔軟，透氣性極佳。這款床單擁有1800支紗，觸感如絲般順滑。此外，床單在出廠前經過預洗處理，使其更加柔軟。預洗也增強了床單的抗起毛球性能，進一步提升了整體舒適度。同時，這種布料還具有吸濕排汗功能，非常適合怕熱的人，也適合全年使用。

這款床套裝的便利之處在於，床單專為深口袋型床墊設計，可完美貼合厚度達15吋的床墊，不易滑落。這款床單共有六種尺寸可供選擇，從單人床到加州特大雙人床應有盡有。更令人驚訝的是，它還提供六種顏色給你選。如此實惠的價格，讓你甚至可以考慮為家裡的每個臥室都添置一套，每間臥室都搭配不同的顏色。隨著假期季節的臨近，這款床單套裝也是絕佳的禮物選擇。

精華 FAQ

  • 文章指出它特別適合寒冷月份使用，因為磨毛超細纖維觸感柔軟、保暖又舒適，能讓人在冷天裡裹著寢具更容易享受一夜好眠。

  • 套裝包含1條床包、1張床單和2個枕頭套，售價僅16元，價格相當親民，卻提供接近高端寢具的舒適感與便利性。

  • 床單採1800支紗磨毛超細纖維，經預洗更柔軟、抗起毛球，並具吸濕排汗功能；深口袋可貼合15吋床墊，且可機洗、不易褪色與縮水。

纖維

上一則

薑母鴨煮滾就沒酒精？ 營養師揭驚人真相：燉15分鐘仍殘留4成

延伸閱讀

不是床單或枕頭 多數人都忽略了床鋪這處「細菌溫床」

不是床單或枕頭 多數人都忽略了床鋪這處「細菌溫床」
白色「枕頭套」變黃怎麼辦 清潔專家：漂白水不一定有效

白色「枕頭套」變黃怎麼辦 清潔專家：漂白水不一定有效
感應式LED面板燈 夜間起床不用怕跌倒

感應式LED面板燈 夜間起床不用怕跌倒
11月20日起退房不必再洗碗打掃 Airbnb全球新規房客樂

11月20日起退房不必再洗碗打掃 Airbnb全球新規房客樂

熱門新聞

飛機客艙熄燈示意圖。（圖／AI生成）

飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說

2026-11-09 19:52
網友的公婆近日相繼離世，她分享清理遺物的心情。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Huỳnh Như Mavi ）

公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走

2026-11-15 19:55
麥當勞(McDonald's)。美聯社

挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐

2026-11-10 11:25
加拿大的大統華超市搶灘加州。（T&T Supermarket）

台灣夫妻白手起家 北美亞超巨頭「大統華」插旗舊金山 必吃雲吞與可麗餅

2026-11-09 01:45
好市多(Costco)。美聯社

好市多推美國精品廚具平替版 價格便宜90%

2026-11-12 10:23
屬牛、屬龍、屬雞及屬豬者具有「先苦後甜」的特質，前半生或許較為勞碌，後半生則有望減輕壓力，迎來經濟穩定、家庭和睦的生活。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SHVETS production ）

生肖豬耳根子軟容易被騙 4生肖苦盡甘來、愈老愈有福

2026-11-11 22:25

超人氣

更多 >
公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走

公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走
華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖

華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖
約翰屈伏塔憶共舞黛安娜：白宮午夜華爾滋15分鐘 彷彿童話

約翰屈伏塔憶共舞黛安娜：白宮午夜華爾滋15分鐘 彷彿童話
Trader Joe's越南粉一碗不到1元 華人實測：加這一味更好吃

Trader Joe's越南粉一碗不到1元 華人實測：加這一味更好吃
好市多黑五優惠再加碼 辦會員可拿45元購物卡

好市多黑五優惠再加碼 辦會員可拿45元購物卡