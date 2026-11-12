好市多推美國精品廚具平替版 價格便宜90%

好市多(Costco)。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 好市多販售Tramontina四件式堆疊琺瑯鑄鐵鍋組，售價僅60元，外型與600元Staub相近，兼具多功能、耐熱與省空間特色，吸引消費者搶購。

All Recipes網站撰稿人狄拉德(Samantha Dillard)分享在好市多 (Costco )發現的Tramontina四件式堆疊鑄鐵鍋組，售價60元，功能多元且可堆疊收納，外型神似要價600元的Staub產品，引發網友熱議。

美食網站Allrecipes報導，狄拉德表示，她走進好市多這類倉儲賣場時，很難只顧著手上的購物清單。最近她還注意到一組多功能、節省空間且價格出乎意料親民的鍋具，也就是好市多的Tramontina四件式堆疊琺瑯鑄鐵鍋組(Tramontina Stackable Enameled Cast Iron Cookware Set)。

每組產品內含一個5.5夸脫的荷蘭鍋(Dutch oven)，非常適合煮湯、燉菜或烤麵包，還有一個3.25夸脫的燉鍋，適合用來煮一鍋式義大利 麵，當然也適合燉肉。此外，還有一個10英寸的烤盤，滿足所有爐上燒烤需求，整組並附有一個適用於三個鍋具的鍋蓋。除了多功能性，其可堆疊設計也令人喜愛。

燉鍋和烤盤可嵌套在荷蘭鍋內，非常適合收納空間有限的人。狄拉德還發現，這組鍋具與Williams Sonoma要價600元的Staub產品出乎意料地相似。相較之下，好市多網站上的Tramontina版本標價為60元，而且有些消費者還找到更便宜的價格。

好市多的版本價格親民，並不代表品質不佳。它採以優異的保溫性能著稱的厚實鑄鐵製成，鍋具外部有琺瑯塗層，可保護鑄鐵免於生鏽。該鍋組可安全放入烤箱，耐熱至華氏450度，並有寬大的把手，方便從爐台輕鬆移入烤箱。

一名Instagram用戶分享了這箱鍋具放在店內的影片，粉絲紛紛表達看法。有人寫道，「我有這個，我超愛，」另一人讚不絕口，「我一個多月前買的！我很喜歡！」還有人在另一則貼文下留言，「完全物超所值。」

好市多的Tramontina堆疊琺瑯鑄鐵鍋組分深紅色和米色兩色，狄拉德也提醒，如果這是你廚房的必買品，記得盡快前往門市，因為該商品售完為止。