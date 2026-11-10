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好市多「感恩節熱門商品」有怪味 緊急召回 1款鮮奶油恐遭污染

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好市多。（路透）
好市多。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

好市多宣布召回旗下Kirkland Signature鮮奶油，因部分批次可能受清潔化學品污染，受影響商品曾在美國12州販售，消費者可退貨退款。

美國好市多（Costco）感恩節前夕宣布召回旗下熱門商品Kirkland Signature鮮奶油，原因是部分批次可能受到清潔化學品污染，已有消費者反映產品出現化學氣味及異味。此次召回涉及2026年10月11日至31日期間販售的15盎司（約425克）罐裝鮮奶油，涵蓋美國12州。製造商表示，目前尚未接獲需要醫療處置的嚴重不良健康事件通報。

美食網站Delish報導，這次召回產品為好市多自有品牌Kirkland Signature Real Heavy Whipped Cream，由食品製造商Alamance Foods生產。消費者若要確認是否購買到問題批次，可檢查以下資訊：

•商品編號：1777000

•商品代碼：AC50

•保存期限：2027年4月2日

•罐身印製時間：凌晨00時35分至02時45分

•規格：15盎司（約425克）

•販售期間：2026年10月11日至31日，包含3罐裝組合。

此次受影響商品曾在美國12州好市多賣場販售，包括阿拉巴馬州、佛羅里達州、喬治亞州、愛阿華州、伊利諾州、印第安納州、密蘇里州、密西西比州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、田納西州及威斯康辛州。

製造商Alamance Foods表示，公司得知其中一個生產批次可能含有少量清潔化學物質後，主動宣布召回。根據好市多11月7日寄給會員的通知，部分消費者反映鮮奶油帶有化學氣味及味道，但公司並未公布具體涉及哪種化學物質，也未說明污染來源。

製造商強調，目前沒有接獲因食用該產品而出現嚴重不良健康影響、且需要就醫的通報。

好市多提醒，若消費者持有符合上述批號及印製時間的產品，應立即停止使用，並將商品退回當地好市多賣場，可獲得全額退款。消費者也可透過製造商Alamance Foods聯繫管道詢問相關問題。

這次召回正值感恩節採買旺季，鮮奶油是民眾搭配南瓜派、甜點及飲品的常見配料，相關產品安全問題因此受到關注。

精華 FAQ

  • 召回的是好市多自有品牌 Kirkland Signature Real Heavy Whipped Cream，為 15 盎司罐裝鮮奶油，由 Alamance Foods 生產，屬於感恩節前熱門採買商品。

  • 問題商品的商品編號是 1777000、代碼 AC50、保存期限為 2027年4月2日，罐身印製時間介於凌晨00時35分至02時45分，且販售於2026年10月11日至31日。

  • 好市多建議立即停止使用，將符合批號與時間的鮮奶油帶回當地賣場辦理全額退款，也可向製造商 Alamance Foods 聯繫詢問相關細節與後續處理。

感恩節 好市多 南卡羅來納州

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