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加拿大T&T亞洲超市進駐舊金山 掀瘋狂購物潮

編譯周靜芝/即時報導
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超市，示意圖。Image by StockSnap from Pixabay
超市，示意圖。Image by StockSnap from Pixabay

AI摘要

文章摘要整理：

加拿大大統華T&T在舊金山首度開店，因豐富亞洲食材與超大賣場規模引發搶購熱潮，成為當地新興美食據點。

舊金山一家新進駐的加拿大大型連鎖亞洲超市讓消費者為之瘋狂，甚至願意排隊數小時只為進店購物。

紐約郵報報導，加拿大廣受歡迎的大統華連鎖超市（T&T），日前在舊金山首度亮相，於Geary大道開設了一家佔地約5萬平方英尺的巨型超市，現場不僅湧入大批人潮，更有舞獅表演，以及一群狂熱的美食愛好者。

T&T超市進駐City Center商場內原為百思買（Best Buy）的店址，是該連鎖超市在短短兩年內於美國開設的第四家分店，代表其在加拿大邊境以南積極擴張的又一重要里程碑。

據報導，部分迫不及待的顧客在開門前數小時、早在凌晨4點便開始排隊。

這次的開幕也讓這處自2017年以來一直空置的龐大空間，轉變為一座熱鬧的美食勝地，店內商品從活海鮮、異國農產品到熱氣騰騰的點心、美容產品等應有盡有。

據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，該場地原本預定由全食（Whole Foods）超市進駐，但這家隸屬亞馬遜的連鎖超市，在歷經多年繁瑣的許可申請後，最終放棄了進駐計畫。

一位滿懷期待的顧客在排隊時告訴媒體，她很興奮能看到T&T這家加拿大風格的商店在舊金山開業，他們的餛飩和可麗餅絕對是必嚐之選。

另一位顧客卡莉莎（Carissa Fei）則迫不及待想探索店內琳瑯滿目的商品。她表示，盛大的開幕活動常會有許多超值優惠，且T&T提供大量新鮮食品與各式各樣商品，超市內甚至還設有咖啡館。

走進店內，顧客可以看到約200種蔬菜、17種菇類，以及種類多得令人讚嘆的新鮮魚類、海鮮與肉類。

T&T由台裔加拿大企業家李羅昌鈺（Cindy Lee）與丈夫李安邦（Jack Lee）於1993年在溫哥華創立，如今已成為擁有龐大亞裔社群的城市中不可或缺的一部分。

精華 FAQ

  • 因為這是T&T在舊金山的首家分店，主打多樣亞洲食品與新鮮食材，加上開幕優惠與話題性十足，許多民眾甚至在凌晨4點就開始排隊。

  • 新店位於舊金山Geary大道的City Center商場，前身是百思買店址，佔地約5萬平方英尺，屬於T&T近年在美國擴張的重要據點。

  • 店內從活海鮮、異國農產品、點心到美容產品應有盡有，還有約200種蔬菜、17種菇類與咖啡館，呈現大型亞洲超市的完整體驗。

加拿大 舊金山 百思買

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