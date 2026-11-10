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14州肉桂粉爆鉛超標召回 販售名單、退款方式1次看

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肉桂粉。美聯社
肉桂粉。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

SLR Food Distribution召回Wise Wife肉桂粉，因康州檢測發現鉛含量偏高，14州曾販售；民眾應停止使用並可申請退款。

SLR Food Distribution公司10月29日宣布召回Wise Wife品牌肉桂粉。康乃狄克州農業試驗站檢測發現，該產品鉛含量偏高。目前尚無民眾因此生病的通報。

該公司表示，短期接觸極低濃度的鉛可能不會出現症狀；但兒童若連續數周至數月接觸，可能造成永久性神經系統損傷，包括學習障礙與發育缺陷。

產品資訊：

產品：Wise Wife肉桂粉，3.88盎司，透明塑膠罐裝，黑色旋蓋

通用產品碼（UPC）：0688474302754（印於罐身背面）

最佳賞味期限：2027年4月25日

這款肉桂粉於2025年9月8日至2026年6月28日期間，在康乃狄克、印第安納、堪薩斯、麻薩諸塞、密西根、明尼蘇達、內布拉斯加、紐約、北卡羅來納、俄亥俄、賓州德州、維吉尼亞及威斯康辛等14州的零售商店與超市販售。

民眾若持有符合上述資訊的產品，請勿使用，可直接丟棄，或退回原購買商店辦理退款。如有疑問，可於美東時間周一至周五上午9時至下午5時致電該公司516-437-3782，或寄電子郵件至[email protected]

SLR Food Distribution公司10月29日宣布召回Wise Wi...
SLR Food Distribution公司10月29日宣布召回Wise Wife品牌肉桂粉。圖取自FDA網站

精華 FAQ

  • 康乃狄克州農業試驗站檢測發現，這批Wise Wife肉桂粉鉛含量偏高，因此SLR Food Distribution主動宣布召回，避免消費者持續接觸風險。

  • 召回產品為Wise Wife肉桂粉，容量3.88盎司，裝在透明塑膠罐並配黑色旋蓋，UPC是0688474302754，最佳賞味期限為2027年4月25日。

  • 若持有符合資訊的產品，請勿使用，可直接丟棄或退回原購買商店退款；如有疑問，可於美東時間周一至周五9時至17時致電516-437-3782或寄信至[email protected]

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