14州肉桂粉爆鉛超標召回 販售名單、退款方式1次看

肉桂粉。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： SLR Food Distribution召回Wise Wife肉桂粉，因康州檢測發現鉛含量偏高，14州曾販售；民眾應停止使用並可申請退款。

SLR Food Distribution公司10月29日宣布召回Wise Wife品牌肉桂粉。康乃狄克州農業試驗站檢測發現，該產品鉛含量偏高。目前尚無民眾因此生病的通報。

該公司表示，短期接觸極低濃度的鉛可能不會出現症狀；但兒童若連續數周至數月接觸，可能造成永久性神經系統損傷，包括學習障礙與發育缺陷。

產品資訊：

產品：Wise Wife肉桂粉，3.88盎司，透明塑膠罐裝，黑色旋蓋

通用產品碼（UPC）：0688474302754（印於罐身背面）

最佳賞味期限：2027年4月25日

這款肉桂粉於2025年9月8日至2026年6月28日期間，在康乃狄克、印第安納、堪薩斯、麻薩諸塞、密西根、明尼蘇達、內布拉斯加、紐約、北卡羅來納、俄亥俄、賓州 、德州 、維吉尼亞及威斯康辛等14州的零售商店與超市販售。

民眾若持有符合上述資訊的產品，請勿使用，可直接丟棄，或退回原購買商店辦理退款。如有疑問，可於美東時間周一至周五上午9時至下午5時致電該公司516-437-3782，或寄電子郵件至[email protected]。

SLR Food Distribution公司10月29日宣布召回Wise Wife品牌肉桂粉。圖取自FDA網站