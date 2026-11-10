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Trader Joe's新限量版2.99元購物袋 轉手價喊到100元

編譯盧炯燊／即時報導
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連鎖超市Trader Joe's。（美聯社）
連鎖超市Trader Joe's。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

Trader Joe's推出限量盲盒版購物袋，售價2.99元、內含3個設計款，因話題性與稀有性在門市及二手平台掀起搶購熱潮。

連鎖超市集團 Trader Joe's只要幾元的環保購物袋，成為社群追捧的「身份象徵」，在日韓甚至標價5萬元轉售，成為熱門新聞話題，現在它的購物袋又搞新意，今回是以限量出售的「盲盒包裝」作為噱頭。

消閒生活網站 marthastewart 報導，所謂盲盒包裝，Trader Joe's是以一個密封的大紙袋，內有

3個可重複使用，容量達的6加侖購物袋， 每個大紙袋售價2.99 元，僅在 Trader Joe's門店出售。

一推出後當然又受到搶購，如果搶購不到，可以在eBay上找到，但售價每個高達100元。

Trader Joe's經常不定期推出限量新款或限定顏色，引發民眾與代購排隊搶購。公司代表說，今年購物袋採用「獨家設計，這些設計無法單獨購買」，部分是以Trader Joe's門市所在地區作為特定設計主題。

他還神秘兮兮的說，「今年的設計裡有兩款是以前從未出現過」。

由於是「盲盒包裝」，買了的人要到了拆開紙袋一刻才知道是甚麼傢伙，因此更添話題。有已購買的人紛紛在社群媒體上「開箱」炫耀買到甚麼州份及設計。

一位網友展示了以Trader Joe's招牌菜「滿堂雞」和「花店」為主題的新設計，以及科州、明州、南卡州等州的圖案。

Trader Joe's在42個州設有門店，每個州都有專屬的購物袋設計。只有阿拉斯加、夏威夷、密西西比、蒙大拿、北達州、南達州、西維州及懷俄明沒有Trader Joe's門市。

精華 FAQ

  • 這次採盲盒包裝販售，外面是密封大紙袋，裡面裝有3個可重複使用的6加侖購物袋，每袋售價2.99元，且只在門店出售。

  • 因為它是限量發售、設計獨家且要拆開才知道內容，增加驚喜與收藏價值，民眾與代購紛紛排隊搶買，二手市場價格也被炒高。

  • 公司表示設計會結合門市所在地區主題，且今年有2款全新設計；目前在42個州設有門店，阿拉斯加等8州沒有門市。

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