柯達鑰匙圈數位相機盲盒 年底節日送禮爆款

柯達鑰匙圈數位相機盲盒(Kodak Charmera Keychain Digital Camera Blind Box)。圖取自Amazon.com

AI摘要 文章摘要整理： 柯達鑰匙圈數位相機盲盒憑藉復古外型、盲盒驚喜與親民價格，在節慶送禮市場迅速爆紅，成為今年最受矚目的禮物之一。

年底節慶送禮，今年最熱門的爆款當屬柯達鑰匙圈數位相機盲盒(Kodak Charmera Keychain Digital Camera Blind Box)。

今日美國(USA Today)報導，今年節慶季別具一格的禮物創意大放異彩，復古風潮正強勢引領市場趨勢。其中席捲網路的爆款產品，正是這款造型可愛的柯達鑰匙圈數位相機盲盒。

這款迷你相機巧妙將盲盒開箱的神祕與驚喜感，與功能齊全的復古風格柯達數位相機完美結合，所有功能全濃縮在鑰匙圈大小的機體中。更吸引人的是，它在亞馬遜 (Amazon )上的售價僅為34.99元。鑑於網路熱潮瞬息萬變，且該產品僅上個單月便售出超過5000台，隨著聖誕節 臨近，預計搶購難度將大幅提升。

開箱亮點如下：

二合一設計：將全功能數位相機與驚喜盲盒收藏品結合，打造超緊湊的便攜鑰匙圈配件。

拍照與錄影兼備：擁有160萬像素，支援相片拍攝與影片錄製，影像輸出解析度達1440x1080。

創意濾鏡模式：拍照模式內建4種專屬相框與7種獨特的風格濾鏡。

可擴充儲存空間：支援1GB至128GB的MicroSD/TF記憶卡。

便攜續航力：內建可充電電池，隨附USB-C傳輸線即可快速充電。

根據亞馬遜買家評價，許多消費者讚賞其操作簡易且充滿復古氛圍。購買者普遍提醒，相機並未附贈額外記憶卡，若欲記錄超過5張照片或進行錄影，務必另行購買記憶卡。憑藉討喜外形與獨特功能，該產品已成為今年最受矚目的節慶禮物首選之一。