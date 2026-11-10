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防衛與親近的平衡 Bottega Veneta2026秋冬系列

記者釋俊哲／專題報導
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充滿龐克風釘飾的娃娃鞋是本季亮點配件之一。圖／Bottega Veneta提供
充滿龐克風釘飾的娃娃鞋是本季亮點配件之一。圖／Bottega Veneta提供

AI摘要

文章摘要整理：

Bottega Veneta在台北發表2026秋冬系列，以米蘭粗獷建築為靈感，透過防禦感輪廓與柔軟材質交織，呈現低調奢華的當代義式美學。

Bottega Veneta日前在台北發表2026秋冬系列，本季設計以米蘭建築的粗獷結構與感性線條為核心，將防禦感輪廓與柔軟觸感交織，呈現出極具雕塑感、充滿親密對話的剪裁特色。現場邀請品牌大使楊祐寧與雙金影后謝盈萱連袂出席，完美詮釋Bottega Veneta的低調奢華與當代義式美學。

謝盈萱身著黑色寬肩西裝外套搭配深色抓縐造型中長裙，腳踩Glaston尖頭皮鞋並手持一款白色Barbara編織皮革迷你手提包，展現剛柔並濟的影后氣場；楊祐寧則以立領條紋襯衫搭配黑色皮褲，肩上披上一件淡灰色短版手工針織衫，腳踩綁帶皮鞋，勾勒出隨興慵懶的當代紳士風采。

粗獷主義與感性的對話

Bottega Veneta的2026秋冬系列是創意總監Louise Trotter上任後的第二季作品，全系列以「粗獷主義與感性的對話」為主軸，並在結構嚴謹與柔軟流動、自我防衛與親密私人之間找到甜蜜點。名為Signore的「圓潤型肩線」、以及Signora的「立體臀部輪廓」是兩大重點輪廓，前者展現更圓潤柔和的印象、也是義大利文中「紳士」之意，結構更輕盈，並分為有領、無領兩種可能，又以Look 03、Look 05最為明顯；後者則為義大利文意指「女士」，以立體外擴的臀部曲線為特色、創造出如雕塑感的整體輪廓。

男裝則聚焦在米蘭男性的日常著裝，以「粗獷與感性」為核心，剪裁以圓潤肩線重新詮釋經典西裝與大衣廓形，搭配直筒長褲；Intrecciato編織工藝驚喜點綴在領片、腰帶與口袋，並運用雙層編織超薄針織衫、多色英式羅紋粗針織與荷葉邊領口，打破性別界限，展現輕快的精緻與共享衣櫥概念。

綁帶皮鞋可正式可休閒

配件部分除了選用經典Intrecciato編織皮革工藝、方正輪廓的Elio包款，其中小尺寸款式並在拉鍊處結合風雅的皮革流蘇裝飾。

此外，重點鞋款有Glaston綁帶尖頭皮鞋、Gino綁帶皮鞋兩款主推單品，前者可為男女共穿款式、並具Goodyear工藝；後者則從1960年風格得到啟發，並採用Sacchetto軟式工藝，柔軟的鞋款結構，可正式、可休閒，展現義式生活風格的游刃有餘。

Bottega Veneta品牌大使楊祐寧(左)與雙金影后謝盈萱一同出席Bott...
Bottega Veneta品牌大使楊祐寧(左)與雙金影后謝盈萱一同出席Bottega Veneta 2026秋冬發表。圖／Bottega Veneta提供

Signore「圓潤型肩線」與Signora「立體臀部輪廓」是Bottega ...
Signore「圓潤型肩線」與Signora「立體臀部輪廓」是Bottega Veneta 2026秋冬的兩大重點輪廓。圖／Bottega Veneta提供

Bottega Veneta Dawson絲滑皮革綁帶皮鞋。圖／Bottega ...
Bottega Veneta Dawson絲滑皮革綁帶皮鞋。圖／Bottega Veneta提供

謝盈萱出席活動時選用的Barbara編織皮革迷你手提包。圖／Bottega Ve...
謝盈萱出席活動時選用的Barbara編織皮革迷你手提包。圖／Bottega Veneta提供

精華 FAQ

  • 本季以「粗獷主義與感性的對話」為主軸，將結構嚴謹的輪廓與柔軟流動的觸感並置，試圖在自我防衛與親密感之間找到平衡，形成具雕塑感又不失溫度的造型語言。

  • 女裝主打Signore的圓潤肩線與Signora的立體臀部輪廓，男裝則以圓肩西裝、大衣與直筒長褲重塑日常正裝，並以更輕盈的結構與流動感，拉近正式與私人穿搭的距離。

  • 配件以Intrecciato編織皮革與Elio包款為亮點，部分款式加入皮革流蘇；鞋款則推出Glaston與Gino綁帶皮鞋，前者偏正式且可共穿，後者以柔軟工藝呈現正式與休閒皆宜的風格。

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