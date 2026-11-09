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TUDOR全新Northflag極幟型腕表 重現極地勇者精神

記者釋俊哲／綜合報導
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TUDOR曾真實陪伴英國北格陵蘭考察隊前往極地、表款並伴隨探險隊的後代傳承至今日...
TUDOR曾真實陪伴英國北格陵蘭考察隊前往極地、表款並伴隨探險隊的後代傳承至今日，一時傳為佳話。圖／TUDOR提供

AI摘要

文章摘要整理：

TUDOR推出全新Northflag極幟型腕表，以極地探險傳承結合現代設計與高規格機芯認證，展現堅毅外型、精準性能與實用配戴體驗。

彷彿自冰封歲月中重見天日，帝舵表（TUDOR）極地傳奇Northflag極幟型強勢回歸，汲取1950年代英國北格陵蘭考察隊的無畏基因，將當年極地勇者的精神重現，外觀則承襲1973年Ranger II的經典一體式流線輪廓，以簡練俐落線條，重現探索極限的敢為初心。

自1926年創辦人Hans Wilsdorf立下傳奇根基、至1946年正式創立Montres TUDOR SA，TUDOR始終堅持最高品質，如今於瑞士Le Locle擁有占地5,500平方公尺的高度自動化新表廠、並伴隨Kenissi機芯廠精工製造水準，為系列全表款提供5年免登記保用。

全新問世的Northflag極幟型型號9140G1A0U腕表則採用40毫米磨砂與磨光316L不鏽鋼表殼，展現堅毅質感，黑色面盤點綴了一體成型陶瓷夜光時標與亮眼箭形24小時指針，夜光A級Super-LumiNova塗層則讓人無論在極光黑夜或低光源環境中，都能清楚閱讀時間，並提供一體式雙鍊節表帶搭配「T-fit」快速調節扣，可在無工具前提下微調8毫米，帶來絕佳的貼合配戴體感。

表款並使用自製的MT5652-U型GMT自動上鍊機芯，通過COSC瑞士天文台認證與METAS大師天文台雙重嚴苛認證，日誤差僅0/+5秒，抗磁能力更躍升至15,000高斯，搭配100公尺防水與透明底蓋，展現無可比擬的精準動力。

光源情況下的冰藍色夜光塗層，呈現了極地的冷冽險峻。圖／TUDOR提供
光源情況下的冰藍色夜光塗層，呈現了極地的冷冽險峻。圖／TUDOR提供

TUDOR Northflag極幟型腕表(9140G1A0U)，40毫米、精鋼、...
TUDOR Northflag極幟型腕表(9140G1A0U)，40毫米、精鋼、MT5652-U型自動上鍊機芯、COSC與METAS雙認證，時間與GMT功能、快調瞬跳日曆、停秒功能。圖／TUDOR提供

精華 FAQ

  • 新款Northflag極幟型汲取1950年代英國北格陵蘭考察隊的無畏基因，並以1973年Ranger II的一體式流線輪廓為設計靈感，重現探索極限的勇氣。

  • 腕表採40毫米磨砂與磨光316L不鏽鋼表殼，黑色面盤搭配陶瓷夜光時標與箭形24小時指針，並配備可無工具微調8毫米的T-fit快速調節扣。

  • 它搭載自製MT5652-U型GMT自動上鍊機芯，通過COSC與METAS雙重認證，日誤差僅0/+5秒，抗磁達15,000高斯，並具100公尺防水與透明底蓋。

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