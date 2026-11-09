Tiffany石上鳥華麗進化 3系列新作登台展出
Tiffany在Nathalie Verdeille重新詮釋下，將經典石上鳥延伸為具象與抽象並行的3系列新作，結合雕塑感設計與高級珠寶工藝。
AI摘要
文章摘要整理：
Tiffany在Nathalie Verdeille重新詮釋下，將經典石上鳥延伸為具象與抽象並行的3系列新作，結合雕塑感設計與高級珠寶工藝。
「Bird on a Rock石上鳥」無疑是美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）最具辨識度的經典意象之一，如今在珠寶及高級珠寶首席藝術總監Nathalie Verdeille重新詮釋下，從具象的鳥兒造型延伸至抽象羽翼與高級珠寶羽毛，推出全新Bird on a Rock石上鳥珠寶系列。
石上鳥最早由傳奇設計大師尚史隆柏傑（Jean Schlumberger）於1965年創作，此次全新具象石上鳥作品加入更多雕塑感，尺寸更為精巧易於日常配戴。新作羽毛以18K黃金手工雕塑，鳥翼、身軀與頸圈細緻刻上Chevron V形紋理，不同尺寸的鑽石則以非線性方式手工鑲嵌於鳥身與頭部。除胸針外，亦推出鍊墜與耳環。
Wings系列將「飛翔」化為抽象語言，作品延續Schlumberger擅長的雙色金屬設計，以18K黃金與鉑金交替構成雙翼，再透過羽毛般的細節自然連接。鉑金羽翼鑲嵌不同尺寸鑽石，並採無爪、無珠的鑲嵌技術，讓鑽石光芒完整展現。共有戒指、垂墜式耳環、鍊墜，以及18K黃金、玫瑰金與鉑金打造的純金屬戒指。
高級珠寶系列延伸出以石上鳥領羽為主角的Feathers系列，以柔軟層疊的抽象方式展現繁複工藝之美。每件作品歷經近3年研發，以鉑金、18K黃金與鑽石打造立體羽毛結構，金屬上的鐫刻紋理呼應原版石上鳥細節，黃金與鑽石的交錯則增添視覺上的深度與對比。
品牌由珠寶及高級珠寶首席藝術總監Nathalie Verdeille操刀，把原本具象的鳥兒造型延伸成抽象羽翼與高級珠寶羽毛，讓石上鳥以更當代的方式重新登場。 系列分為具象石上鳥、Wings與Feathers 3部分；前者加入更精巧的雕塑感，Wings以雙翼抽象表現飛翔，高級珠寶Feathers則聚焦領羽與層疊羽毛結構。 作品大量運用18K黃金、玫瑰金、鉑金與鑽石，並結合手工雕塑、Chevron V形紋理、非線性鑲嵌，以及無爪無珠鑲嵌等技法，凸顯立體層次與光芒。
精華 FAQ
品牌由珠寶及高級珠寶首席藝術總監Nathalie Verdeille操刀，把原本具象的鳥兒造型延伸成抽象羽翼與高級珠寶羽毛，讓石上鳥以更當代的方式重新登場。
系列分為具象石上鳥、Wings與Feathers 3部分；前者加入更精巧的雕塑感，Wings以雙翼抽象表現飛翔，高級珠寶Feathers則聚焦領羽與層疊羽毛結構。
作品大量運用18K黃金、玫瑰金、鉑金與鑽石，並結合手工雕塑、Chevron V形紋理、非線性鑲嵌，以及無爪無珠鑲嵌等技法，凸顯立體層次與光芒。
上一則