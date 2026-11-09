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珠寶變手提包扣環 Cartier Clash飾釘一轉解鎖

記者孫曼／綜合報導
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「飾釘」珠寶扣環細節。圖／卡地亞提供
「飾釘」珠寶扣環細節。圖／卡地亞提供

AI摘要

文章摘要整理：

Cartier把Clash de Cartier系列的飾釘語彙轉化為手提包設計，結合可轉動扣環、頂級皮革與多尺寸配色，打造兼具工藝與時尚態度的新品。

頂級珠寶品牌卡地亞（Cartier）再次展現顛覆美學的設計功力，以極具辨識度與叛逆優雅著稱的珠寶Clash de Cartier系列，如今將設計觸角延伸至精緻皮件領域，推出全新Clash de Cartier手提包。卡地亞以獨到的美學視角，將經典的珠寶飾釘轉化為包款的靈感泉源，打造集簡約、俐落與工藝於一身的年度話題配件。

這款全新手提包的最大亮點，莫過於其獨一無二的珠寶扣環。配件及皮件創意總監瑪蓮於森（Marlin Yuson）透露，包款的美學精髓源自信封的簡約流暢線條。設計團隊巧妙構思的扣環結構，使得包身在提把兩側自然勾勒出幾何輪廓，敞開時呈現自然大方的法式率性，只需輕輕轉動「飾釘」就能瞬間扣合，展現結構感十足的俐落造型，手提、挽於臂間或輕巧肩揹，在不同場合間靈活切換風貌。

除了搶眼的珠寶細節，皮革工藝同樣展現頂級水準。誕生於卡地亞嚴格把關的佛羅倫斯皮件工作坊的Clash de Cartier手提包，嚴選觸感柔軟細膩的頂級皮革，保有天然紋理與溫潤手感。隨著使用者長時間的陪伴與配戴，皮革將隨歲月沉澱出獨一無二的優雅光澤。

除了3種不同尺寸得以滿足不同需求，卡地亞亦提供體現百年經典美學底蘊的色調選擇。除了經典黑色與溫暖焦糖色外，更推出標誌性的卡地亞酒紅色款。這抹深邃優雅的紅，自1970年代隨Must de Cartier系列問世以來，便成為品牌極具辨識度的時尚符碼，如今再次融入現代手提包設計，既復古又充滿當代美感。

模特兒演繹酒紅色Clash de Cartier手提包。圖／卡地亞提供
模特兒演繹酒紅色Clash de Cartier手提包。圖／卡地亞提供

Clash de Cartier手提包提供3種尺寸選擇。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier手提包提供3種尺寸選擇。圖／卡地亞提供

精華 FAQ

  • 最大亮點是獨一無二的珠寶扣環，只要輕輕轉動飾釘即可扣合包身。設計把珠寶元素變成結構機關，兼具實用性與強烈的辨識度。

  • 設計靈感來自信封的簡約流暢線條，讓包身在提把兩側自然形成幾何輪廓。敞開時顯得率性，扣合後則呈現俐落有力的造型。

  • 包款出自佛羅倫斯皮件工作坊，採用柔軟細膩的頂級皮革，並提供3種尺寸與黑色、焦糖色、卡地亞酒紅色等選擇，兼顧實用與品牌經典。

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