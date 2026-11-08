對抗通膨 專家：養成這些採購習慣可降低帳單

美國勞工統計局（BLS）最新消費者物價指數（CPI）數據顯示，整體食品價格較去年同期上漲了2.5%；其中家庭食品指數較一年前上漲1.8%，而外食食品指數的漲幅則高達3.5%，幾乎是前者的兩倍。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 在通膨壓力下，美國家庭可透過事先規劃、靈活替換商品、善用優惠但避免衝動消費，並搭配清點庫存與注意保存方式來降低食品雜貨帳單。

自疫情 以來，通貨膨脹 率始終高踞於聯準會2%的目標之上，美國家庭正感受通膨 的擠壓，而近年來食品雜貨的價格更是一大痛點。福斯商業頻道（Fox Business）報導，美國勞工統計局（BLS）最新消費者物價指數（CPI）數據顯示，整體食品價格較去年同期上漲了2.5%；其中家庭食品指數較一年前上漲1.8%，而外食食品指數的漲幅則高達3.5%，幾乎是前者的兩倍。

財富管理公司Edelman Financial Engines總監史密斯（Kelli Smith）表示，消費者可透過預先規劃來降低食品雜貨開支，例如根據未來一周的餐點計畫，列出購物清單。

史密斯說，消費者也能透過保持彈性來省錢，如果雞肉而非牛肉有特價，或是超市自有品牌比知名品牌便宜，適時替換商品，長期下來便能省下可觀的數目。大批採購日常必需品也是明智之舉，但前提是這些物品必須是在過期前能用完的。

史密斯指出，許多連鎖超市透過行動應用程式或會員計畫提供數位優惠券，因此在前往商店前花幾分鐘瀏覽可用優惠，往往是值得的。但她提醒消費者應避免為了優惠而導致不必要的開支；如果使用優惠券購買了原本不會買的商品，完全失去省錢效果。

同樣地，史密斯表示，當獎勵計畫與日常消費習慣相符時，便具有價值，如基於所提供的加油獎勵、積分制度或現金回饋，而選擇光顧特定的超市或加油站。但她強調，應謹慎避免讓獎勵主導消費決定，若為了獲取獎勵而特意採取某些行動，例如申請商店信用卡，最終可能花的錢會超過所省下的。

財務顧問詹金（Ted Jenkin）表示，購物前應首先檢視自家冰箱、冷凍庫與儲藏室，這樣就能清楚某些東西不需要再買，或那些確實需要補貨。

詹金說，消費者應盡量每周只去一次超市一次購足，而非多次分批購買少量商品，或順道去熱食吧買午餐。

詹金提供的另一項建議是，查看商品單價，不要假設大包裝就一定比較便宜。如果實際查看標籤上的價格，有時小包裝商品反而更划算。

他表示，消費者也應留意冰箱內食物的存放方式，避免造成浪費，特別是生肉、牛奶和蔬果等物品，各有獨特的儲存需求，若未遵循規範，可能會導致食物更快變質。