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亞馬遜推25元感恩節優惠套餐 還享免費當日送達

編譯尤寶琪／即時報導
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亞馬遜。路透
亞馬遜。路透

AI摘要

文章摘要整理：

亞馬遜以25元推出感恩節全套餐點，搭配多項生鮮與家用品優惠，並在美國多地提供免費當日送達服務。

今年感恩節大餐不必花一大筆錢買菜。亞馬遜自有生鮮品牌Amazon Grocery正式推出僅售25元的感恩節全套套餐，包括一隻8磅重的Butterball冷凍火雞、經典配菜和甜點的食材。

這項備受好評的套餐優惠活動將於11月2日至26日期間限時供應，售完即止。亞馬遜將在美國2300多個提供當日送達服務的城鎮都有販售，且訂單金額滿25元即可享有免費當日送達服務。

亞馬遜25元感恩節套餐包含哪些東西呢？

只需25元，亞馬遜顧客即可獲得以下商品：

- 8磅Butterball冷凍火雞

- 5磅亞Amazon Grocery的馬鈴薯

- 14盎司Ocean Spray蔓越莓果醬

- 兩包McCormick火雞肉汁粉

- 兩盒Kraft通心粉起司

- Stove Top火雞餡料

- Campbell's奶油蘑菇湯

- French's脆皮炸洋蔥

- Nestlé Carnation淡奶

- 兩罐Amazon Grocery玉米粒

- 16盎司Amazon Grocery的胡蘿蔔

- 兩罐Amazon Grocery的青豆

- 八個Amazon Grocery的牛角麵包卷

- 兩個Amazon Grocery的派皮

- Amazon Grocery的有機南瓜泥

這些食材足以製作一隻火雞、多種經典的感恩節配菜以及南瓜派。

而且，這款售價25元的套餐並非亞馬遜推出的唯一感恩節食品雜貨促銷活動。消費者還可以買到：

- 冷凍火雞，每磅0.79元：(促銷日期)11月1日至11月26日

- 新鮮火雞，每磅0.99美元：(促銷日期)11月14日至11月26日

- 感恩節必備食品，每份低於4元：(促銷日期)11月1日至11月26日

- 熟食拼盤及派對小吃，享6折優惠：(促銷日期)11月2日至11月14日

- 預製配菜，享6折優惠：(促銷日期)11月15日至11月26日

除此之外，亞馬遜也推出了多項家居用品和備餐必需品的優惠活動，包括：在11月14日至19日期間，部分Hefty可堆肥產品享8折優惠；在11月19日至30日期間，部分McCormick & Company餐飲必需品及烘焙用品享8折至75折優惠；以及在11月26日至30日期間，部分Ziploc食品儲存產品享有8折扣優惠。

精華 FAQ

  • 套餐包含8磅Butterball冷凍火雞、馬鈴薯、蔓越莓果醬、肉汁粉、通心粉起司、餡料、南瓜泥與派皮等，足以做出火雞主餐、配菜和甜點。

  • 該套餐自11月2日至26日限時供應，售完即止；亞馬遜在美國2300多個提供當日送達的城鎮販售，且訂單滿25元即可享免費當日送達。

  • 還有冷凍火雞每磅0.79元、新鮮火雞每磅0.99美元，以及感恩節食品、熟食拼盤、預製配菜等折扣，並延伸到Hefty、McCormick與Ziploc家用品優惠。

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